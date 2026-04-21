FOTO: Rīgas iedzīvotāji neizpratnē - kāpēc pretī “Mārtiņa Beķerejai” atrodas izvandīts bulciņu busiņš?
Šorīt Rīgas iedzīvotājiem, dodoties ikdienas gaitās un steidzoties uz darbu, pavērās neierasts skats – pie Dailes teātra bija manāms izvandīts konditorejas tīkla “Mārtiņa Beķerejas” bulciņu busiņš. Transportlīdzeklis ir novietots tieši teātra ēkas priekšā, un tā vizuālais stāvoklis uzreiz piesaista apkārtējo uzmanību – durvis atstātas pusvirus, bet salonā manāma nekārtība, kā arī busiņš aplikts ar norobežojumiem. Sociālajos tīklos jau virmo dažādas versijas par notikušo.
Tika manīts, ka daudzi ziņkārīgie garāmgājēji, pamanot notikuma vietu, apstājās, lai aplūkotu situāciju un mēģināja saprast, kas īsti noticis. Manāms, ka ļoti daudzi garāmgājēji fotografēja un filmēja busiņu, fiksējot redzēto.
Arī sociālajos tīklos jau parādījušās pirmās publikācijas un attēli no notikuma vietas, kuros redzams izvandītais bulciņu busiņš. Ar šo situāciju ir dalījušies arī vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki, paužot neizpratni par to, kāpēc busiņš atrodas šādā stāvoklī pilsētas centrā. Publicētais saturs raisījis dažādus minējumus un versijas par to, kas varētu būt noticis pirms tam.
Konditorejas tīkls “Mārtiņa Beķereja” situāciju komentē, norādot: “Godīgi sakot, šo rītu mēs pavadām mēģinot noskaidrot, kas vakarnakt īsti ir noticis. Tiklīdz būs lielāka skaidrība, noteikti par to informēsim vairāk. Lūdzam nedaudz pacietības.”
Influencere Doloresa Onzule ievietojusi video, neizpratnē: