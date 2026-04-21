SPKC: augstā nevakcinēto īpatsvara dēļ Latvijā ir augsts masalu tālākas izplatības risks
Augstā nevakcinēto cilvēku īpatsvara dēļ Latvijā ir augsts masalu tālākas izplatības risks, tāpēc Eiropas Imunizācijas nedēļā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina iedzīvotājus pārbaudīt savu un savu bērnu vakcinācijas statusu, informēja SPKC.
Centrā aicina iedzīvotājus pārbaudīt vakcinācijas statusu, īpašu uzmanību pievēršot vakcinācijai pret masalām, difteriju, poliomielītu un garo klepu.
SPKC norāda, ka patlaban masalu uzliesmojums Latvijā ir kļuvis par īpaši nozīmīgu sabiedrības veselības jautājumu. Centra epidemiologi turpina jauno masalu gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu un infekcijas kontroles pasākumu organizēšanu.
SPKC vērš uzmanību, ka masalas ir ārkārtīgi lipīga infekcija, kas nereti izraisa nopietnas komplikācijas. Inficēties iespējams pat uzturoties telpā, kur divas stundas iepriekš atradies masalu slimnieks, un vienīgais efektīvais aizsardzības līdzeklis pret šo slimību ir vakcinācija.
SPKC dati liecina, ka bērnu vakcinācijas aptvere pret masalām Latvijā ir samazinājusies un nesasniedz kolektīvajai imunitātei nepieciešamo 95% līmeni.
No 100 bērniem trīs gadu vecumā pret masalām vakcinēti tikai 90, savukārt no 100 bērniem astoņu līdz deviņu gadu vecumā pret masalām revakcinēti tikai 82. Turklāt masalu uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas dati arī liecina, ka neviens no 30 saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret masalām.
SPKC uzsver, ka nepietiekamas vakcinācijas dēļ pastāv arī citu vakcīnnovēršamu infekciju atgriešanās risks.
Pēdējo gadu epidemioloģiskās uzraudzības dati Eiropas Savienības (ES) valstīs liecina par garā klepus un masalu uzliesmojumiem, difterijas gadījumu skaita pieaugumu, kā arī savvaļas poliovīrusa ievešanas gadījumiem, par ko liecina laboratoriskās atradnes, pārbaudot notekūdeņus vairākās ES valstīs.
SPKC arī atgādina, ka no 19. līdz 25. aprīlim notiek Eiropas Imunizācijas nedēļa, kas šogad tiek atzīmēta 20.reizi. Tās vēstījums ir "Vakcīnas ir efektīvas visās paaudzēs".
SPKC aicina vecākus sekot vakcinācijas kalendāram un regulāri pārbaudīt bērnu potēšanas pasi vai ierakstus par vakcinācijas faktiem E-veselības sistēmā. Nokavētās vakcinācijas iespējams veikt pēc iespējas ātrāk.
Ņemot vērā, ka atsevišķas vakcinācijas ir būtiskas visas dzīves garumā, SPKC mudina arī pieaugušos pārbaudīt savu vakcinācijas statusu pret difteriju un stingumkrampjiem, jo pieaugušajiem balstvakcinācija jāveic reizi desmit gados.
Ģimenes ārsts Alvis Ādamsons, kuru citē SPKC, norāda, ka nozīmīga loma vakcinācijas darbā ir ārsta palīgu rūpīgai plānošanai un savlaicīgiem atgādinājumiem par vizītēm. Viņš uzsver, ka sadarbība ar pacientiem balstās uzticībā un vecāku gatavībā pieņemt informētus lēmumus.
Ādamsons norāda, ka, bērnam tuvojoties 12 gadu vecumam, tiek sākta saruna par vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu, un ģimenes šo iespēju izmanto labprāt. Vienlaikus viņa praksē aktīvs darbs notiek arī ar jauniešiem vecumā no 19 līdz 25 gadiem, kurus ārsta palīgi uzrunā personīgi.
Tuvojoties aktīvās atpūtas sezonai, SPKC aicina iedzīvotājus laikus vakcinēties arī pret ērču encefalītu, kā arī, plānojot starptautiskus ceļojumus, konsultēties ar ārstiem par obligātajām un ieteicamajām vakcinācijām.
SPKC uzsver, ka vakcinācija pasargā ne tikai pašu cilvēku, bet arī apkārtējos, jo īpaši tos, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar vakcinēties.
Jau ziņots, ka masalu uzliesmojumā līdz šim konstatēti kopumā 47 saslimšanas gadījumi. Visvairāk saslimušo ir bērnu un pusaudžu vidū, vecumā no sešiem līdz 15 gadiem.
Visi reģistrētie gadījumi ir savstarpēji epidemioloģiski saistīti, un apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels. Tās ietver gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām - pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
Uzliesmojumā iesaistītas vairākas iestādes un darba vietas, tajā pašā laikā joprojām pastāv kopējā saslimstības izsekojamības ķēde. Pieaugot saslimušo skaitam, apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels un mainīgs, atzīmē centrā.