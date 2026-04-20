Latvija pievienojas NASA iniciatīvai “Artemis Accords”
Latvija ir spērusi vēl vienu soli kosmosa jomā – vizītes laikā Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) galvenajā mītnē Vašingtonā Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde un NASA administrators Džareds Aizekmans (Jared Isaacman), pirmdien, 20. aprīlī, parakstīja vienošanos ar NASA, pievienojoties starptautiskajai iniciatīvai Artemis Accords.
Tiek norādīts, ka šī vienošanās iezīmē nozīmīgu pavērsienu Latvijas globālajā kosmosa izpētes kopienā un paver jaunas iespējas gan zinātnei, gan uzņēmējdarbībai. “Pievienošanās Artemis Accords ir ieguldījums nākotnē – mūsu studentos, pētniekos un inovatoros. Tas stiprina Latvijas kā uzticama partnera lomu starptautiskajā kosmosa kopienā un rada jaunas iespējas attīstīt zinātni, tehnoloģijas un izglītību,” pauž izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Ministre uzrunā īpaši uzsvēra starptautiskās sadarbības nozīmi un atzīmēja arī būtisku pavērsienu kosmosa izpētē ar veiksmīgi īstenoto Artemis II misiju, uzsverot, ka tas ir nozīmīgs solis cilvēces atgriešanās ceļā uz Mēness un spilgts piemērs tam, ko iespējams sasniegt ciešā starptautiskā sadarbībā.
Artemis Accords ir starptautiska vienošanās par miermīlīgu un ilgtspējīgu kosmosa izpēti, kuras pamatprincipi nosaka, kā valstīm sadarboties kosmosa izpētē un tehnoloģiju attīstībā, balstoties uz caurspīdīgumu, atbildību un ilgtspējību. Šis solis iezīmē nozīmīgu pavērsienu, turpinot Latvijas iesaisti starptautiskajā kosmosa sadarbībā, vienlaikus paverot jaunas iespējas Latvijas studentiem un pētniekiem, veicinot zinātnes un inovāciju attīstību.
Vienošanos 2020. gadā izstrādāja ASV valdība un NASA, un līdz 2025. gadam to ir parakstījušas vairāk nekā 50 valstis, tostarp lielākās ES dalībvalstis, Apvienotā Karaliste, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Kanāda, Lietuva, Igaunija, kā arī citas valstis.
Ministru kabinets pievienošanos Artemis Accords atbalstīja 2025. gada 7.oktobrī un pilnvaroja izglītības un zinātnes ministru parakstīt vienošanos. Latvijai pievienošanās Artemis Accords vienošanās sniegs iespēju paplašināt divpusējo sadarbību ar ASV kosmosa politikā un industrijas sadarbībā, integrēt Latvijas industriju un pētniecību globālajās ķēdēs, kā arī stratēģiski stiprināt valsts atpazīstamību starptautiskā līmenī kosmosa nozarē.
Latvija jau šobrīd ir aktīva kosmosa nozarē. Kopš pievienošanās Eiropas Kosmosa aģentūrai 2020. gadā Latvijā īstenoti vairāk nekā 120 projekti, kuros iesaistīti uzņēmumi, pētniecības institūcijas un augstskolas, attīstot augstas pievienotās vērtības tehnoloģijas starptautiskajam tirgum.
Latvijas uzņēmumi piedalās arī globālās kosmosa misijās, tostarp Mēness izpētes projektos, izstrādājot inovatīvus navigācijas, datu apstrādes un tehnoloģiskos risinājumus sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem. Vienlaikus kosmosa tehnoloģijas Latvijā jau tiek izmantotas praktiski – vides monitoringā, lauksaimniecībā, infrastruktūras pārvaldībā un citās jomās, sniedzot tiešu ieguvumu gan tautsaimniecībai, gan sabiedrībai kopumā.
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde kopā ar Latvijas vadošo universitāšu pārstāvjiem no 18. – 26. aprīlim atrodas darba vizītē Amerikas Savienotajās Valstīs. Vizītes galvenie mērķi ir Latvijai nozīmīga sadarbības līguma parakstīšana ar NASA, tikšanās ar globālām tehnoloģiju kompānijām mākslīgā intelekta (MI) jomā, kā arī partnerību veidošana ar vairākām pasaules prestižākajām universitātēm.
Latvijas delegācijā piedalās arī pārstāvji no Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), lai veicinātu tiešu akadēmisko sadarbību starp abām valstīm.