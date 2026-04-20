Samazinās trešo valstu pilsoņu vēlme iegūt Latvijas vadītāja apliecību
Pērn Latvijā vairāku trešo valstu vadītāju apliecību apmaiņu skaits, salīdzinot ar 2024. gadu, ir samazinājies, liecina Satiksmes ministrijas apkopotā informācija Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijai par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā.
Visvairāk vadītāju apliecību 2025. gadā apmainījuši Lielbritānijas pilsoņi - 594 gadījumos, kamēr gadu iepriekš tika reģistrētas 672 apmaiņas. Mazāks apmaiņu skaits nekā 2024. gadā konstatēts arī Krievijas pilsoņu vidū, kur 2025. gadā fiksēts 231 gadījums iepriekšējo 364 vietā, kā arī Ukrainas pilsoņiem, kuru gadījumā apmaiņu skaits sarucis līdz 101, salīdzinot ar 256 gadu iepriekš.
Samazinājums vērojams arī Uzbekistānas pilsoņu vidū, kur apmaiņu skaits sarucis no 71 uz 60, un Baltkrievijas pilsoņiem, kam apmainītas 48 vadītāju apliecības, kamēr 2024. gadā to bija 75.
Vienlaikus Indijas pilsoņu vidū 2025. gadā reģistrētas 308 vadītāju apliecību apmaiņas, bet Šrilankas pilsoņiem - 54 gadījumi. Salīdzinoši augsts apmaiņu skaits saglabājies arī ASV pilsoņu vidū ar 45 gadījumiem, Pakistānas pilsoņu vidū ar 40 gadījumiem, kā arī Apvienoto Arābu Emirātu pilsoņiem ar 38 gadījumiem.
Kopējais Latvijā izsniegto vadītāju apliecību skaits 2026. gada 1. aprīlī sasniedzis 889 810, no tiem 398 474 izsniegtas sievietēm un 491 336 - vīriešiem.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijā tika spriests par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību starptautisko pārvadājumu jomas uzņēmumos Latvijā.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pārstāvji norādīja, ka neviena vadītāja apliecība netiek mainīta bez informācijas pārbaudes par konkrēto cilvēku. Runājot par Indijas pilsoņiem, CSDD atzina, ka "vadītāja apliecības Indijā ir stipri vienkāršas", vienlaikus tiesības var pārbaudīt, vai tās nav viltotas.
Iepriekš parlaments sācis darbu pie Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas rosinātajiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, kas paredz noteikt pienākumu trešo valstu pilsoņiem, uzturoties Latvijā ilgāk par pusgadu un piedaloties satiksmē, iegūt Latvijā izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
Eiropas Savienībā (ES) ar terminu "trešā valsts" apzīmē visas valstis, kas nav ne ES dalībvalstis, ne Eiropas Ekonomikas zonas valstis.
Spēkā esošais regulējums paredz, ka transportlīdzekļa vadītājs ar trešās valsts izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību var vadīt transportlīdzekli Latvijā līdz vienam gadam. Pēc tam transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir jāapmaina pret Latvijā izsniegtu vadītāja apliecību.
ZZS frakcijas deputāti uzskata, ka šāds regulējums praksē rada vairākas problēmas, proti, viena gada termiņš ir salīdzinoši ilgs, īpaši situācijās, kad persona regulāri piedalās ceļu satiksmē vai sniedz transporta pakalpojumus, turklāt šobrīd ir paredzēta transportlīdzekļa vadītāja apliecības apmaiņa, nevis transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas pārbaude.
Tas nozīmē, ka persona var piedalīties ceļu satiksmē Latvijā bez obligātas teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes.
Pēdējo gadu laikā Latvijā būtiski pieaudzis transporta pakalpojumu apjoms, kas tiek organizēts ar digitālo platformu starpniecību. Šajos pakalpojumos iesaistās arī personas ar citās valstīs izsniegtām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, argumentējusi ZZS frakcija.
ZZS Saeimas frakcija uzskata, ka trešo valstu pilsoņiem transportlīdzekļa vadītāja apliecību Latvijā jāiegūst, nokārtojot attiecīgajai transportlīdzekļa kategorijai noteikto teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu.
Jaunās prasības neattiektos uz personām, kas Latvijā ceļu satiksmē piedalītos ar Eiropas Savienības dalībvalsts, kandidātvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai Lielbritānijas izsniegtām vadītāja apliecībām, kā arī uz personām, kas bauda diplomātiskās vai konsulārās imunitātes un privilēģijas.