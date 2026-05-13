Balvi aicina uz Latvijas pūtēju orķestru svētkiem
2026. gada 30. maijā plkst. 17.00 Balvu pilsētas estrādē notiks Latvijas pūtēju orķestru svētki “Skanēt savā laikā”. Koncertā piedalīsies 19 Vidzemes un Latgales pūtēju orķestri un Balvu novada skatuviskās dejas kolektīvi.
Koncertā “Skanēt savā laikā” vairāk nekā 500 mūziķu lielais koporķestris apliecinās pūtēju orķestru skanējuma varenumu un krāšņumu, spēlējot latviešu komponistu radītu mūziku. Programmā iekļauti Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Valda Zilvera, Eināra Lipska un Raita Rēriha skaņdarbi, kā arī latviešu un latgaliešu tautasdziesmu apdares.
Pūtēju koporķestri diriģēs virsdiriģenti: Jolands Andževs, Gvido Brenčevs, Oļegs Koļesņičenko Aleksandrs Maslovs, Andris Muižnieks, Atvars Lakstīgala, Elmārs Rudzītis, Romāns Saikovskis, Egons Salmanis, Sergejs Sergejevs un Pēteris Vilks.
Svētku mākslinieciskais vadītājs, Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģents Egons Salmanis aicina: “30. maijā tiekamies Latvijas pūtēju orķestru svētkos Balvos, kur pūtēju orķestru "tauru skaņās" viļņosies Balvu ezers un skaistais muižas parks! Lai izdodas radīt un noķert pūtējmūzikas īpašo šarmu! Šis laiks ir mūsējais, skanēsim "savā laikā"!”
Svētku režisore - Edīte Siļķēna, svētku koncertu vadīs aktrise Sanita Paula un dziedātājs un trombonists Gatis Supe. Koncertā pūtēju koporķestrim pievienosies arī Balvu novada skatuviskās dejas kolektīvi un solisti Dagmāra Laicāne (balss), Sigita Keiša (balss), Gatis Supe (balss, trombons), Ojārs Tūmiņš (trompete), Martins Krivišs (trompete).
Ieeja svētku koncertā 5.- eur. Plkst. 22.00 notiks zaļumballe ar grupu “Bruģis” - ieeja ballē 7.- eur. Biļetes uz pūtēju orķestru svētkiem un balli iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv un pasākuma norises vietā.