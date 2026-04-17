Viens manevrs un mīnuss 32 000 eiro: kādi ceļu satiksmes negadījumi ārzemēs izmaksā īpaši dārgi
Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) apkopotā informācija liecina, ka pēdējo trīs gadu laikā pieteikto KASKO apdrošināšanas atlīdzību skaits par ārvalstīs sabojātu automašīnu kāpis par 34 %.
Visvairāk negadījumu notikuši Lietuvā, Polijā, Vācijā, Igaunijā un Itālijā. Savukārt lielākā atlīdzība izmaksāta par negadījumu Polijā, kur kemperis nogrieza ceļu vieglajai automašīnai un “aizlaidās”, avārijai radot zaudējumus 32 000 eiro apmērā.
Kā stāsta Oskars Zvejnieks, BTA Risku parakstīšanas departamenta direktors, iestājoties vēl siltākam laikam, cilvēki arvien aktīvāk ceļos ar auto uz tuvākām un tālākām zemēm, tāpēc būtiski atcerēties, ka katrā valstī ir savas satiksmes un ceļu stāvokļa īpatnības, kas var radīt virkni neparedzētu situāciju.
Pēdējo trīs gadu laikā BTA par ārvalstīs bojātiem spēkratiem KASKO apdrošināšanas atlīdzībās izmaksājusi vairāk nekā 667 000 eiro. Vidējā atlīdzība par vienu apdrošināšanas gadījumu ārvalstīs pērn sasniedz 1755 eiro.
Pēc krusas Itālijā – 16 000 eiro zaudējumi par stāvvietā bojātu auto
Raugoties uz KASKO atlīdzību pieteikumiem par negadījumos cietušām automašīnām pērn, visbiežāk tie ir transportlīdzekļa bojājumi dažādu apstākļu dēļ – tie veido 18 % no visiem pieteikumiem. Otrajā vietā ir sadursmes ar citu transportlīdzekli, kas veido 13 %, savukārt uzbraukšana šķērslim veido 12 % no visiem apdrošināšanas gadījumiem. Salīdzinoši bieži fiksēti arī tehniski bojājumi – 15 % un vējstikla bojājumi – 11 %. Tikmēr bojājumi, kas radušies stāvlaukumā veido 9 % no pieteiktajiem gadījumiem.
Piemēram, Igaunijā auto, izgriežoties no stāvvietas, ietriecās pa ielu braucošajā automašīnā, un trieciena rezultātā tika bojāts viss auto sāns, par ko BTA izmaksāja atlīdzību 18 300 eiro apmērā. Turpretim Polijā autovadītājs, braucot pa ātrgaitas ceļu, nenovaldīja spēkratu, kas atsitās pret braucamās daļas norobežojumu un iebrauca grāvī – auto bija bojāta visa priekšdaļa un jumts, par ko atlīdzībā izmaksāti vairāk nekā 10 500 eiro.
“Ceļojums ar automašīnu bieži tiek plānots kā ērts un brīvs piedzīvojums, taču realitātē tas nozīmē arī saskarsmi ar dažādiem, nereti neparedzamiem riskiem. Proti, negadījums ceļojuma laikā vienā mirklī var pārvērst patīkamu braucienu par sarežģītu situāciju. Turklāt, mūsu dati rāda, ka negadījumi var notikt ne tikai uz ceļa, bet arī stāvlaukumos.
Piemēram, Itālijā krusa viesnīcas stāvlaukumā novietotai automašīnai sabojāja stiklus, lūku un automašīnas virsbūvi, radot gandrīz 16 000 eiro zaudējumus. Un tas ir tikai viens no gadījumiem, kas spilgti izgaismo, cik svarīgi ir apzināties riskus un parūpēties par atbilstošu aizsardzību, tajā skaitā apdrošināšanu, vēl pirms došanās ceļā,” stāsta Oskars Zvejnieks.
Meža zvēri apdraud automašīnas arī ārpus Latvijas
Dodoties ceļā ārpus Latvijas, īpaši svarīgi ievērot papildu piesardzību ne tikai intensīvas satiksmes posmos uz ātrgaitas ceļiem, bet arī uz mazāk noslogotiem ceļiem gar mežiem un laukiem, kur sadursmes ar meža dzīvniekiem nav retums. Tie visbiežāk notiek uz ceļiem, kas atrodas gar mežiem un laukiem, kā arī krēslas stundās vai tumsā, kad dzīvnieki pēkšņi izskrien uz brauktuves, un autovadītājiem vairs nav iespējams laikus reaģēt.
Piemēram, Lietuvā pēc sadursmes ar meža dzīvnieku ceļa posmā, kur pat bija metāla nožogojums, automašīnai tika bojāta priekšējā daļa un kreisā puse, un zaudējumi pārsniedza 14 500 eiro. Savukārt viens no dārgākajiem ārvalstīs pieteiktajiem gadījumiem fiksēts pēc sadursmes ar alni, izmaksātajai atlīdzībai par bojāto auto pārsniedzot 32 000 eiro.
Visbiežāk ķibeles ar auto notiek ceļojumos Lietuvā, Polijā un Vācijā
Aizvadīto trīs gadu laikā visvairāk jeb 24 % no visiem BTA KASKO atlīdzību gadījumiem par bojātiem auto ārzemēs saņemti par negadījumiem, kas notikuši, apmeklējot Lietuvu. Tai seko Polija ar 12 % un Vācija ar 11 %. Arī Igaunija ir populārs ceļojumu galamērķis, un šajā valstī autovadītāji ar transportlīdzekļa bojājumiem saskārušies 10 % no visiem gadījumiem, savukārt Itālijā – 9 % no visiem apdrošināšanas gadījumiem.
“Lietuva, Polija un Vācija ir biežākie galamērķi Latvijas autobraucējiem gan īsos izbraucienos, gan tranzītā, tāpēc tieši šajās valstīs arī visbiežāk fiksējam negadījumus. Vienlaikus redzam, ka pat viens neparedzēts manevrs var radīt ļoti nopietnas sekas, piemēram, Polijā gadījumā, kad kemperis nogrieza ceļu, vieglais auto ietriecās norobežojumā un apgāzās, radot zaudējumus vairāk nekā 30 000 eiro apmērā,” atklāj Oskars Zvejnieks.
Viņš papildina, ka, dodoties braucienos uz ārvalstīm ar savu automašīnu, būtiski ir ne tikai pārliecināties par tās tehnisko stāvokli, iepriekš pārbaudot, riepas, bremzes, šķidrumus un akumulatoru, bet arī rūpīgi izplānot maršrutu, ņemot vērā ceļu kvalitāti, remontdarbus un alternatīvas ieplānotajam maršrutam.
Tāpat jādomā par drošu auto novietošanu, izvēloties apgaismotas, apsargātas stāvvietas ar video novērošanu, kā arī izvairoties no auto novietošanas zem kokiem vai šaurās vietās. Savukārt, braucot nepazīstamā vidē, īpaši jāsaglabā modrība intensīvā satiksmē, krustojumos un apdzīšanas situācijās, kā arī pārvietojoties blakus lielgabarīta transportam.
Ne mazāk svarīgi ir pārliecināties par derīgiem dokumentiem un apdrošināšanu, kā arī sagatavoties neparedzētām situācijām, līdzi ņemot pirmās palīdzības komplektu, atstarojošo vesti un nepieciešamos kontaktus palīdzības saņemšanai.