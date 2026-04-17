Atklāta pieteikšanās “Linstow Art Award 2026” - jauno Latvijas mākslinieku atbalstam
Līdz 2026. gada 13. maijam Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) maģistrantūras absolventi aicināti pieteikties “Linstow Art Award 2026” – Latvijas jauno mākslinieku mērķa atbalsta programmai, kas nodrošina strukturētu un ilgtspējīgu palīdzību radošo industriju attīstībai, vienlaikus veicinot jauno talantu konkurētspēju un redzamību Latvijas un starptautiskajā kultūras vidē.
“Linstow Art Award” misija ir sniegt ilgtermiņa atbalstu jaunajiem Latvijas māksliniekiem, veicinot radošās industrijas attīstību un nodrošinot mākslas pastāvīgu klātbūtni pilsētvidē.
“Jau otro gadu tiek īstenota profesionālās mākslas balva “Linstow Art Award”, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu jauno mākslinieku profesionālajā attīstībā un radošo industriju stiprināšanā pēc studijām akadēmijā. Augstais pretendentu pieteikumu skaits pirmajā gadā apliecina, ka jaunie mākslinieki īpaši novērtē praktisko atbalstu un iespēju strādāt savā studijā uzreiz pēc studiju noslēguma, ļaujot pilnvērtīgi pievērsties radošajam procesam un talanta attīstībai. “Linstow Art Award” nodrošina gan finansiālu, gan praktisku atbalstu karjeras sākumā, radot platformu mākslinieku izaugsmei un redzamībai. Atbalstot radošo profesionāļu izaugsmi, mēs kopā veidojam dzīvu un iedvesmojošu pilsētvidi, radot ilgtermiņa vērtību gan uzņēmējdarbībai, gan sabiedrībai kopumā,” uzsver Evija Majevska, “Linstow Baltic” komercdirektore.
Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš atzinīgi novērtē līdzšinējo sadarbību un pauž gandarījumu par “Linstow Art Award” turpinājumu arī 2026. gadā, uzsverot, ka: “Ir prieks turpināt veiksmīgo sadarbību ar “Linstow Baltic”, lai nodrošinātu Latvijas Mākslas akadēmijas absolventiem tik ļoti nepieciešamo atbalstu profesionālās izaugsmes attīstībai, kas jaunam māksliniekam var būt izšķirošs posms, lai nostabilizētos un atrastu savu balsi plašajā un dažkārt sarežģītajā profesionālajā vidē.”
Linstow Art Award profesionālā mākslas balva
“Linstow Art Award” sniedz mērķētu finansiālu un praktisku atbalstu jauno mākslinieku profesionālās karjeras sākumposmā no mākslas studijas telpu nodrošināšanas līdz finansējumam materiālu iegādei. Ik gadu plānots atbalstīt trīs talantīgākos LMA maģistrantūras absolventus.
Trīs “Linstow Art Award 2026” laureāti saņems:
- naudas balvu 3000 EUR
- mākslas studijas telpas uz vienu gadu radošajā SPORTA 2 kvartālā Rīgā (www.sporta2.com)
- iespēju izstādīt mākslas darbus
“Linstow Art Award” var pieteikties LMA maģistrantūras absolventi (2023, 2024, 2025, 2026) no Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Audiovizuālās mediju mākslas un Dizaina programmām (tostarp 2026. gada absolventi, kuri ir absolvēšanas procesā).
Lai pieteiktos “Linstow Art Award” konkursam, nepieciešams aizpildīt tiešsaistes pieteikuma anketu vietnē www.linstowartaward.lv. Pieteikšanās termiņš – līdz 2026. gada 13. maijam plkst. 13.00 (pēc Rīgas laika).
Pirms pieteikšanās termiņa notiks divi informatīvi pasākumi:
- 22. aprīlī plkst. 15.00 – atvērto durvju diena mākslas studijā SPORTA 2 kvartālā, kur varēs satikt iepriekšējā gada laureātes un apskatīt studijas telpas.
- 28. aprīlī plkst. 11.00 – tiešsaistes vebinārs par pieteikšanos “Linstow Art Award”, kur būs iespēja uzdot jautājumus par konkursu.
Iesniegtos darbus vērtēs starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir Latvijas un ārvalstu mākslas nozares eksperti ar pieredzi laikmetīgajā mākslā, arhitektūrā, kultūras politikā un dizainā. Lēmums par trim “Linstow Art Award” laureātiem tiks pieņemts, balstoties uz noteiktiem vērtēšanas kritērijiem, vērtējot mākslinieka līdzšinējo veikumu un attīstības potenciālu, iesniegtā mākslas darba formālajiem un tematiskajiem risinājumiem, tehnisko izpildījumu un vēstījuma aktualitāti.
2026. gada “Linstow Art Award” žūrijas sastāvā ir:
- Paulina Rider Wilhelmsen – “Linstow Art Award” un “Lise Wilhelmsen Art Award” dibinātāja; filantrope, mākslas mecenāte, mākslas kolekcionāre un producente.
- Inga Lāce – “Linstow Art Award” žūrijas vadītāja, galvenā kuratore “Almati Mākslas muzejā” Kazahstānā, C-MAP Centrālās un Austrumeiropas pētniecības programmas līdzstrādniece “Ņujorkas Modernās mākslas muzejā” (MoMA).
- Joanna Nordin – mākslinieciskā direktore un kuratore laikmetīgās mākslas muzejā “Bonniers Konsthall” Zviedrijā.
- Susanne Østby Sæter – kuratore fotogrāfijas un jauno mediju mākslas jomā mākslas radīšanas centrā “Henie Onstad Art Centre” Norvēģijā.
- Vita Liberte – Latvijas juriste, mākslas kolekcionāre, mecenāte un uzņēmēja, “VV Foundation” dibinātāja, kas atbalsta laikmetīgo mākslu un jaunās paaudzes māksliniekus Latvijā un Baltijas reģionā.
- Dina Suhanova – arhitekte, projektu vadītāja un pētniece “Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūtā”.
Profesionālā mākslas balva “Linstow Art Award” dibināta 2025. gadā, sadarbojoties Baltijas vadošajam nekustamo īpašu attīstītājam “Linstow Baltic” un Latvijas Mākslas akadēmijai ar mērķi nodrošināt mūsdienīgu platformu Latvijas jaunajiem māksliniekiem savas profesionālās karjeras uzsākšanai un talanta pilnveidošanai. “Linstow Art Award” ir daļa no “Linstow Baltic” ilgtspējīgas attīstības pieejas, kur māksla un uzņēmējdarbība tiek sasaistītas kopīgā platformā, lai veicinātu jauno talantu izaugsmi un radošās pilsētvides attīstību.