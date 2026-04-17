Vērgalē trešo reizi notiks “Dīķa modināšana”
Šī gada 2. maijā Vērgales centrā, Dienvidkurzemes novadā no plkst. 9.00 līdz 13.00 jau trešo reizi norisināsies pasākums “Vērgales Dīķa modināšana”, aicinot iedzīvotājus un viesus kopīgi ieskandināt pavasari ar daudzveidīgām aktivitātēm visai ģimenei.
Kā informē Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, rīts sāksies plkst. 9.00 ar tirdziņu Vērgales centrā, kur būs iespēja iegādāties gan vietējo mājražotāju un rokdarbnieku darinājumus, gan dažādus stādus, gan praktiskas lietas ikdienai vai dāvanām.
Turpinājumā visi aicināti pulcēties pie dīķa uz simbolisku dīķa modināšanas zibakciju. Lai piedalītos zibakcijā apmeklētāji aicināti uz pusminūti ieslēgt modinātāju, skandināt zvaniņus un kopīgi “pamodināt” dabu un jauno dīķa sezonu. Pēc modināšanas pasākums turpināsies turpat pie dīķa, Vērgales pagasta muzeja pusē, kur notiks koncerts. Tajā piedalīsies Vecpils folkloras kopa “Dižlāņu īve”, uz kopīgu izkustēšanos aicinās līnijdeju kolektīvs “Labākie gadi”, īpašie viesi – muzikālā apvienība “Tepat”, trīs jaunu un radošu mūziķu apvienība, kas ar savu enerģiju un muzikālo sajūtu rada īpašu atmosfēru.
Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās kopā ar Radošās Vērgales aktīvistēm, spēlēties ar lielajiem burbuļiem, izjāt ar poniju Džigi (par atsevišķu samaksu). Piedalīties cirka darbnīcā kopā ar cirka studiju “Beztemata”, kur varēs vērot dažādus cirka triku demonstrējumus, uzzināt to noslēpumus un izmēģināt visu arī pats.
Ne mazāk aizraujoša būs iespēja tuvāk iepazīt Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības (BUB) darbu. Vērgales BUB ekipāža piedāvās aplūkot tehniku un piedalīties ar ugunsdrošību saistītās aktivitātēs.
Plkst. 12.00 visi aicināti pulcēties Vērgales pamatskolas sporta laukumā, kur ar enerģisku uzmundrinājumu no “Sparta Dance” un “Sparta Cheer” dejotājām, sāksies Dīķa skrējiens. Dalībnieku reģistrēšanās skrējienam no plkst. 12.00. Sacensības notiks vairākās disciplīnās - skolēnu skrējiens (atsevišķi puišiem un meitenēm), pieaugušo skrējiens un tautas skrējiens.
Paralēli no 1. līdz 3. maijam Vērgales centra dīķī notiks arī makšķerēšanas sacensības ““OM Carp Vērgale” Pavasara kauss karpu makšķerēšanā jauniešiem”. Sacensību mērķis ir popularizēt makšķerēšanas sportu un noskaidrot veiksmīgākos jaunos karpu makšķerniekus. Sacensības ilgs 48 stundas, un tajās komandas sacentīsies, ievērojot “ķer un atlaid” principu, bet uzvarētāji tiks noteikti pēc noķerto zivju kopējā svara. Sacensības organizē biedrība “OM CARP Vērgale”.
Pasākums “Dīķa modināšana Vērgalē” ir lieliska iespēja pavadīt aktīvu dienu kopā ar ģimeni, draugiem un kaimiņiem, baudot pavasari, kultūru un sportu vienuviet.