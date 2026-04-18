102 gadu jubileju atzīmē Olena no Laucienas
10. aprīlī savu 102 gadu jubileju atzīmēja ukrainiete Olena Matjuškina.
15. aprīlī sveikt cienījamo jubilāri devās arī Talsu novada pašvaldības vadība. Domes priekšsēdētāja vietniece Ligita Šnore dāvāja pavasarīgi košu ziedu pušķi, raibu kā sirmgalves mūžs.
Olenas kundze ar radu ģimeni Laucienes pagastā uz dzīvi ieradās 2022. gadā, kad Ukrainā sākās karš un Olenas dzīvesvieta, Hersonas pilsēta, tika okupēta. Latvijā Olena ieradās kopā ar savas māsas mazmeitu Jeļenu un viņas meitu Katrīnu, un Katrīnas dēlu Maksimu, kurš gada laikā apguvis latviešu valodu, šobrīd jau brīvi runā latviski un mācās Talsu Valsts ģimnāzijas 8. klasē.
Olenas mūžs nav bijis viegls, pārdzīvots Otrais pasaules karš, un nu atkal jāpiedzīvo jauni kara draudi, izpostīts mājoklis un šausmas visapkārt. Hersona kara rezultātā kļuvusi tukša, sagrauta, pelēka un bīstama. Tieši tāpēc Olenai kopā ar māsas ģimeni sirmā vecumā nācies mērot garo ceļu uz Latviju.
Olena ir stipra rakstura un možu garu. Strādājusi par skolotāju speciālajā skolā, kur audzēkņiem iemācījusi šuvēja arodu. Uzsākot dzīvi, jaunieši bijuši ļoti pateicīgi savai skolotājai par iemācīto amatu un prasmēm, kas noderējušas turpmākajā dzīvē. Šuvējas prasmes noderējušas visos laikos, un arī mēs pie svētku tortes varējām aplūkot nacionālajos rakstos izšūtos kreklus.
Esot Latvijā sirmā kundze dienas vada Laucienes pagastā, daudzdzīvokļu mājā pie pansionāta. Pansionātā strādā viņas tuvinieki. Neskatoties uz vairākām augstākajām izglītībām, tostarp juridisko izglītību ar specializāciju krimināllietās, šeit mātei ar meitu nākas strādāt par aprūpētājām ar zemu atalgojumu. Lai varētu izdzīvot Latvijā, apmaksāt dzīvokļa īri un komunālos maksājumus, Jeļena strādā divos darbos – gan pansionātā „Lauciene”, gan Sociālās aprūpes centrā „Stūrīši”.
Ģimene nesūdzas, bet ir optimisma pilna un stāsta, ka cienījamā jubilāre ir saņēmusi apsveikumu arī no Ukrainas vēstniecības. Olenai patīk daudz lasīt un skatīties datorā jaunākos notikumus pasaulē. Sirmgalve bija ļoti iepriecināta par apciemojumu un no sirds pateicās, ka izpelnījusies ievērību, dzīvojot citā valstī. Vēlam Olenai veselību un dzīvesprieku arī turpmāk!