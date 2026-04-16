Foto Valsts policija
Šodien 14:03
Meitene izgāja no mājām, lai dotos pastaigā. Teju nedēļu nav ziņu, kas noticis ar Patrīciju Krevicu
Valsts policija meklē 2014. gadā dzimušo Patrīciju Krevicu, kura šā gada 10. aprīlī izgāja no mājām, lai dotos pastaigā.
Meitene no savas dzīvesvietas Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienā izgāja ap plkst. 20.00.
Meitenei ir nosliece uz klaiņošanu. Iespējams, viņa šobrīd atrodas Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķos.
Policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par meitenes iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 25484675 vai 112.