Valsts policija meklē prombūtnē esošo Mihailu Kokareviču.
Šodien 07:59
Rīgā pazudis vīrietis ar veselības problēmām - policija lūdz sabiedrības palīdzību Mihaila meklēšanā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1968. gadā dzimušo Mihailu Kokareviču, kurš 13. aprīlī ap pulksten 19.00 bez virsdrēbēm izgāja no adreses Rīgā, Slimnīcas ielā 2, un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Vīrietim ir veselības problēmas - staigā salīdzis, var būt dezorientēts un agresīvs.
Pazīmes: augums apmēram 170 cm, kalsnas miesas būves, tumšiem matiem. Bija ģērbies melnās biksēs, pelēkā plānā kreklā, bez virsdrēbēm.
Valsts policija aicina aplūkot Mihaila fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112.
Valsts policija meklē prombūtnē esošo Mihailu Kokareviču.