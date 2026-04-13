112
Šodien 15:27
VIDEO: policija meklē vīrieti, kurš pie veikala "Mego" durvīm nokārtoja dabiskās vajadzības
Rīgas pašvaldības policija informē, ka lūdz sabiedrību atpazīt video redzamo vīrieti (zaļajā džemperī), kurš 9. martā ap plkst. 22.10 publiskā vietā, pie veikala "Mego" durvīm Īslīces ielā 7, nokārtoja dabiskās vajadzības, proti, urinēja, tādējādi pārkāpjot sabiedriskās kārtības un vispārpieņemtās uzvedības normas.
Policija acina aplūkot video un atpazīšanas gadījumā zvanīt pa tālruni 67181421 (visu diennakti) vai 67181413 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30).
Saistībā ar notikušo pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas. Par šādu pārkāpumu fiziskai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 500 eiro