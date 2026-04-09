Pazuda pirms pieciem gadiem: "Bezvests.lv" sniedz jaunākās ziņas par Edgara Ārstenieka meklēšanas darbiem
Šajās brīvdienās brīvprātīgo organizācija "Bezvests.lv", kas jau 16 gadus palīdz meklēt bezvēsts pazudušos cilvēkus, veica 2021. gada 18. jūlijā pazudušā Edgara Ārstenieka meklēšanas darbus uz ūdens, izmantojot zemūdens sonāru.
Pēdējā zināmā vīrieša atrašanās vieta ir Spunciems, Varkaļu kanāls, savā "Facebook" kontā ziņo "Bezvests.lv", uzskaitot paveiktos darbus:
"Tika pārbaudīts kanāla dibens. Atzīmēti punkti, kuriem nepieciešama papildu pārbaude. Darba gaitā tika izpētīts kanāla dibens. Fiksēti un atzīmēti punkti, kuri prasa turpmāku pārbaudi. Tuvākajā laikā plānota šo punktu pārbaude, izmantojot zemūdens robotus un piesaistot ūdenslīdējus."
"Darbs zem ūdens joprojām ir ļoti sarežģīts. Meklēšanu apgrūtina ievērojams dziļums (līdz 12 metriem), slikta redzamība, dažādi priekšmeti un konstrukcijas uz dibena, kā arī zemūdens straumes. Visi šie faktori būtiski apgrūtina meklēšanas darbus," vēsta organizācija.
"Bezvests.lv" praksē jau esot bijis gadījums, kad cilvēku izdevies atrast gandrīz pēc diviem gadiem kopš pazušanas Cārmaņu ezerā. Tas parāda, ka cerību nedrīkst zaudēt, teikts ierakstā.