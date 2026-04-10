Šodien 16:03
Saistībā ar uzbrukumu policija meklē video redzamo vīrieti
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde saistībā ar viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu meklē video redzamo vīrieti.
Likumsargi aicina atsaukties ikvienu, kurš atpazīst video redzamo vīrieti vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.