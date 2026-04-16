Vācijas-Latvijas ostu dienās prezentē digitālās inovācijas ostu nākotnei
15. aprīlī Hamburgā Vācijas–Latvijas ostu dienu laikā norisinājās Jūrniecības digitālo inovāciju demo diena, kuras ietvaros tika prezentēti Latvijas un Vācijas partneru kopīgi radīti inovatīvi risinājumi – digitālas un autonomas tehnoloģijas ostu efektivitātei, drošībai un aizsardzībai.
“Kas sākās ar vizīti un parakstu, tagad kļūst redzams un taustāms: šī demo diena parāda, kā partnerība pārtop reālos risinājumos. Hamburga un Rīga apvieno tehnoloģisko izcilību ar skaidru ambīciju – padarīt mūsu ostas viedākas, efektīvākas un nākotnei gatavas. Runa nav par inovāciju apspriešanu, bet gan par to kopīgu īstenošanu. Īpaši izaicinošos laikos viens ir skaidrs: tie, kas sadarbojas, virzās uz priekšu. Mūsu partnerība sūta spēcīgu signālu – Baltijas jūras reģionam un spēcīgai, vienotai Eiropai,” norādīja Hamburgas ekonomikas un inovāciju ministre Dr. Melānija Leonharde.
Demonstrētās jūrniecības digitālās inovācijas radītas Latvijas un Vācijas partneru sadarbības memoranda (Memorandum of Understanding on Digital Innovation and Resilience in Ports) rezultātā.
“Ostas ir kritiski svarīga nacionālās un starptautiskās infrastruktūras sastāvdaļa, kur jauno tehnoloģiju ieviešana ir būtiska ne tikai drošības un aizsardzības stiprināšanai, bet arī efektivitātes paaugstināšanai un spējai pielāgoties nākotnes prasībām. Digitālās un autonomās tehnoloģijas ir ostu pārvaldības nākotne, uz kuru veiksmīgu virzību nodrošina Rīgas un Hamburgas ostu, kā arī visu memoranda partneru nemainīgā pārliecība par digitālu nākotni un pastāvīgais atbalsts inovācijām,” atklājot demo dienu teica satiksmes ministrs Atis Švinka
LVR Flote kopā ar Hamburgas ostas kolēģiem attīsta hidrogrāfijas datu apmaiņas un apstrādes automatizācijas risinājumus, savukārt kopā ar Hamburgas ostas floti un partneri ISM Gmbh ir izstrādāts risinājums Hybrid Fleet Insight ilgtspējīgākai hibrīdkuģu pārvaldībai.
“Šodien prezentējām progresu, kas sasniegts Latvijas un Vācijas partneru sadarbībā, izstrādājot praktiskus digitālos risinājumus Rīgas un Hamburgas ostu aktuālajiem izaicinājumiem. Tas apliecina, ka ostu attīstība un noturība balstās ne tikai tehnoloģijās, bet arī spējā sadarboties. LVR Flotei šī ir iespēja savienot jūrniecības profesionālo kompetenci ar digitālajām inovācijām, lai attīstītu drošākus, viedākus un efektīvākus ostu tehniskos pakalpojumus. Mūsu kopīgi attīstītie risinājumi ir noderīgi instrumenti Rīgā un Hamburgā, un esam pārliecināti, ka tie dos pienesumu arī citām ostām,” uzsvēra LVR Flote valdes loceklis Kaspars Ozoliņš.
Kopīgi veidotā projekta Hybrid Fleet mērķis ir, analizējot hibrīdkuģu darbības datus, uzlabot kuģu ekspluatācijas efektivitāti, samazināt resursu patēriņu un veicināt ilgtspējīgāku flotes pārvaldību. Demo dienas pasākumā šodien prezentēts izstrādātais digitālais risinājums, kas palīdzēs apkalpei, tehniskajiem speciālistiem un vadībai pieņemt datos balstītus lēmumus par kuģu darbības režīmiem, bateriju sistēmu izmantošanu un tehnisko uzturēšanu.
Memoranda ietvaros LVR Flote kopā ar Hamburgas ostas hidrogrāfiem un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētniekiem strādā arī pie efektīvākas hidrogrāfijas datu apmaiņas, kas sekmētu racionālāku resursu izmantošanu. Izmantojot Hamburga ostas flotes kuģi DIII & CHICAGO un LVR Flote peldošo dronu USV OTTER, klātesošajiem Hamburgā demonstrēti hidrogrāfisko datu pārsūtīšanas un apstrādes automatizācijas risinājumi, kas ļauj būtiski paātrināt datu aprites ātrumu, samazināt manuālā darba apjomu, un uzlabot hidrogrāfu darba efektivitāti.
LMT grupa demo pasākuma laikā prezentēja privātā 5G tīkla risinājumu ostām, parādot, kā augstas veiktspējas savienojamība var kļūt par pamatu efektīvai un digitalizētai ostu ekosistēmai, un privātais 5G tīkls nodrošināt ātru, drošu un nepārtrauktu datu apriti visā ostas teritorijā. Tika prezentēts arī LMT grupas datorredzes risinājums, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību analizē reāllaika video un pārvērš to strukturētos datos. Tas ļauj ostām aprēķināt CO₂ izmešus, identificēt procesus ar lielāko ietekmi uz vidi un pieņemt datos balstītus lēmumus ilgtspējas mērķu sasniegšanai.
“Latvijai ir visi priekšnoteikumi būt starptautiski konkurētspējīgai viedo ostu risinājumu izstrādē – mums ir spēcīga digitālā kompetence, inženierzināšanas un cieša sadarbība ar nozari. LMT grupas izstrādātie datorredzes un privātā 5G tīkla risinājumi ļauj ostām balstīt attīstību reālos datos. To demonstrēšana Hamburgas ostā apliecina, ka Latvijā radītas inovācijas spēj konkurēt un tikt eksportētas pasaules lielākajās ostās,” ir pārliecināts LMT grupas prezidents Juris Binde.
Ostas infrastruktūras monitoringa sadaļā šodien demonstrēja dronu risinājumus, kas izmanto datorredzes tehnoloģijas un ir pielāgoti ostu vajadzībām. Hamburgas ostas pārvaldes R&D departaments prezentēja SPOT - robotsuni, kas palīdz veikt konstrukciju pārbaudes uz tiltiem, tuneļos un citās grūti pieejamās vietās, kā arī gaisa dronu infrastruktūras un konstrukciju inspekcijām lielā augstumā. Savukārt Latvijas uzņēmums Submerge Baltic iepazīstināja ar savu zemūdens drona risinājumu.
Demo dienas laikā Vācijas un Latvijas partneri apmainījās pieredzē dronu tehnoloģiju attīstībā, un turpmākās MoU sadarbības ietvaros ir plānots turpināt dronu testēšanu abās ostās. Tas ļaus iegūt plašāku datu apjomu dažādās vidēs, kas ir būtiski mākslīgā intelekta un datorredzes algoritmu tālākai attīstībai.
Par sadarbības memorandu
Sadarbības memorands tika parakstīts Hamburgā 2025. gada jūnijā ar mērķi veicināt sadarbību un digitālās inovācijas jūras tehnoloģiju jomā, kā arī iezīmēt jaunus virzienus ostu infrastruktūras pārvaldībā. To parakstīja Rīgas osta, Hamburgas ostas pārvalde, LVR Flote, Hamburgas Flote, LMT grupa un SIA “Elektroniskie sakari”.
Latvijas un Vācijas partneriem ir ilgstoša sadarbības vēsture ostu nozarē. Noslēgtais memorands par jūrniecības digitālo tehnoloģiju attīstību ir nākamais solis un mērķtiecīgs sadarbības formāts, lai kopīgi rastu risinājumus Rīgas un Hamburgas ostu aktuālajiem izaicinājumiem digitālo inovāciju ieviešanā.
Parakstot saprašanās memorandu, tika nosprausti galvenie uzdevumi jūras tehnoloģiju inovāciju jomā - rast atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem ostu un jūrniecības nozarē, kā arī izstrādāt praktiskus digitālos risinājumus. Memoranda ietvaros tika identificēti galvenie izaicinājumi un četri jūras tehnoloģiju aktuālie pielietojuma veidi, kā arī izveidotas attiecīgas darba grupas inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrādei. Demo dienas mērķis - prezentēt darba grupu radīto tehnoloģisko risinājumu starprezultātus.
Viens no memoranda iniciatoriem bija Rīgas ostas kapitālsabiedrība LVR Flote, kas ir pionieris Latvijā un Baltijā inovatīvu jūras tehnoloģiju ieviešanā, izmantošanā un testēšanā. Jūrniecības inovācijas un 5G risinājumi ir galvenie virzieni, kuros LVR Flote ir attīstījusi sadarbību ar Latvijas jauno tehnoloģiju ekosistēmu, un pašreiz tā tiek paplašināta, iekļaujot arī Hamburgas partnerus.