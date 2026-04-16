Nekavējoties pārtrauciet to lietošanu! Drošības risku dēļ no tirgus atsauc vairākus viedtālruņu modeļus
Drošības apsvērumu dēļ no tirgus atsaukti SIA "Evelatus" zīmola mobilie telefoni, informē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Kopumā no apgrozības tiek atsaukti pieci konkrēti telefonu modeļi: "Easy 01" melnā krāsā (EAN kods: 4752192000028), "Tron" zelta (EAN: 4752192003036) un melnā krāsā (EAN: 4752192003135), kā arī modelis "Myriad" grafīta melnā (EAN: 4752192018139) un zilā krāsā (EAN: 4752192018146). Uzņēmums norāda, ka šie produkti tikuši izplatīti ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Atsaukums tiek īstenots, jo ražotājs ir konstatējis, ka minētajiem telefonu modeļiem nav veikta pilnīga atbilstības novērtēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. SIA "Evelatus" skaidro, ka šis trūkums var radīt potenciālus drošības riskus ierīču lietotājiem.
Patērētājus aicina rūpīgi pārbaudīt produkta modeli un EAN kodu uz ierīces iepakojuma vai paša telefona. Ja pircēja rīcībā ir kāds no atsauktajiem produktiem, uzņēmums aicina nekavējoties pārtraukt tā lietošanu un nogādāt ierīci tuvākajā "Evelatus" veikalā. Tāpat klienti ir aicināti sazināties ar uzņēmumu attālināti, lai vienotos par preces atgriešanas procesu.
Lai aizsargātu patērētāju tiesības, SIA "Evelatus" šo ierīču īpašniekiem piedāvā divus kompensācijas risinājumus – iespēju apmainīt atsauktās ierīces pret citu preci vai saņemt pilnu iztērētās naudas atmaksu.