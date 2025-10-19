Kas ir mazais caurumiņš blakus viedtālruņa uzlādes portam - tas ir daudz nozīmīgāks, nekā varētu domāt
Mūsu ierastajos viedtālruņos var atrast daudz dažādas neizprotamas nianses un sensorus. Īpaši izceļas sīkais caurumiņš pie uzlādes porta. Tā nav vienkārši dekoratīvs elements - tā nozīme ir daudz lielāka, nekā jūs domājat.
Daži kļūdaini uzskata, ka tā ir SIM kartes izņemšanas atvere, taču šis ligzda atrodas citā vietā un tās izņemšanai nepieciešams instruments vai saspraude.
Patiesībā šī sīkā caurumiņa funkcija ir pavisam cita - tas ir papildu mikrofons, kas spēlē nozīmīgu lomu skaņas kvalitātes uzlabošanā sarunu un videoierakstu laikā, raksta "SlashGear".
Mūsdienu viedtālruņos vairs nav tikai viens mikrofons - šis papildu mikrofons palīdz trokšņu slāpēšanā, nodrošinot tīrāku skaņu gan zvanu laikā, gan ierakstot video. Tas uztver apkārtējās skaņas, ļaujot telefona programmatūrai filtrēt nevēlamos trokšņus. Rezultātā jūsu sarunu biedrs dzird jūs daudz labāk.
Turklāt vairāku šādu mikrofonu klātbūtne uzlabo stereo skaņu un telpisko skanējumu, kas ir īpaši jūtams, ierakstot video vai izmantojot balss komandas.
Speciālisti norāda, ka šī elementa bojājums vai nepareiza lietošana var izmaksāt dārgāk, nekā jūs domājat. Putekļu vai netīrumu iekļūšana var izraisīt skaņas kvalitātes pasliktināšanos vai pat mikrofona bojājumu.
Turklāt jūs varat pilnībā zaudēt tādas funkcijas kā trokšņu slāpēšana vai balss atpazīšana.
Lai saglabātu mikrofona darbspēju, pietiek laiku pa laikam attīrīt to ar sausu vates kociņu, mīkstu birstīti vai vieglu gaisa plūsmu.
Svarīgs punkts - nekādā gadījumā neizmantojiet asus vai metāla priekšmetus. Tas nozīmē - nekādas saspraudes vai adatas. Remonta izmaksas var ievērojami pārsniegt vienkāršas profilaktiskas tīrīšanas cenu.