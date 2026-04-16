Tiesa noraida Elksniņa prasību atcelt VID lēmumu, kura būtību publiski neatklāj
Administratīvās rajona tiesa noraidījusi Daugavpils mēra Andreja Elksniņa ("Sarauj, Latgale!") pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmuma atcelšanu, taču lēmuma būtība netiek publiski atklāta.
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā tika izskatīta pēc Elksniņa pieteikuma ierosināta lieta par VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja 2025. gada 15. oktobra lēmuma atcelšanu. Ceturtdien lietā pasludināts spriedums, ar kuru pieteikums noraidīts.
Ne Elksniņš, ne VID, ne tiesa apstrīdētā VID lēmuma būtību neatklāja, aizbildinoties ar likuma normām par nodokļu maksātāju datu aizsardzību.
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju prasība tiesā iesniegta 2025. gada 19. novembrī.
Iepriekš izskanēja, ka VID pārbauda Elksniņa kā fiziskas personas izdevumu atbilstību oficiālajiem ienākumiem.
Latvijas Televīzijas raidījumam "Viens pret vienu" VID vadītāja Baiba Šmite-Roķe 2024. gada martā atklāja, ka VID veic Elksniņa kā fiziskas personas ienākumu un tēriņu izvērtējumu. "Parasti šādos gadījumos tiek vērtēta ne tikai konkrētā persona, bet arī ģimenes locekļi," pastāstīja VID vadītāja.
Jau tolaik tika norādīts, ka pārbaudes rezultātus VID gan nevarēšot publiski atklāt fizisko personu datu aizsardzības dēļ. Šmite-Roķe piebilda, ka Elksniņš var vērsties VID ar iesniegumu par piekrišanu, ka VID dalītos ar datu analīzi šajā lietā.
Vienlaikus VID vadītāja norādīja, ka nepieciešamības gadījumā dienests var sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm - Nodokļu un muitas policiju vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.