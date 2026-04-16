Darba devēji izrādījuši lielu interesi par skolēnu nodarbināšanu vasarā
Darba devēju aktivitāte, piesakot vasaras darba vietas skolēniem, visos valsts reģionos bijusi ļoti augsta - saņemti 939 darba devēju pieteikumi, informēja Nodarbinātības valsts aģentūra.
No 23. februāra līdz 15. martam darba devēji varēja NVA iesniegt pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai šī gada vasarā. Saistībā ar lielo darba devēju atsaucību otrās pieteikšanās kārtas izsludināšana nav nepieciešama, norāda NVA.
Darba devēju skolēniem piedāvāto darba vietu izvērtēšanas process vēl turpinās. Lielākā daļa jau apstiprināto darba vietu ir tirdzniecības, klientu apkalpošanas, ēdināšanas un izglītības jomā.
Visbiežāk piedāvātās profesijas ir palīgstrādnieks, pārdevēja palīgs, skolotāja palīgs, viesmīlis, labiekārtošanas strādnieks, mazumtirdzniecības pārdevējs, virtuves darbinieks, pavāra palīgs, sezonas strādnieks un bistro darbinieks. Skolēniem tiek piedāvātas darba vietas arī tādos amatos kā projektu vadītāja asistents, programmētājs, datorsistēmu administrators, jurista palīgs un loģistikas speciālists, norāda NVA.
Skolēniem apstiprināto brīvo darba vietu saraksts ("Vakanto darba vietu saraksts") publicēts un skolēniem pieejams NVA tīmekļvietnes sadaļā "Darbs vasaras brīvlaikā". Saraksts regulāri tiekot atjaunots un aktualizēts.
NVA informē, ka skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāksies 6. maijā un turpināsies līdz 15. augustam.
NVA iesaka skolēniem sekot brīvo darba vietu sarakstam, izvēlēties sev piemērotu darbu un pieteikties tam, nosūtot darba devējam savu CV un motivācijas vēstuli vai piezvanot uz darba devēja norādīto tālruņa numuru. Ja skolēnam nepieciešams atbalsts, NVA iesaka pieteikties karjeras konsultācijai.
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos no 1. jūnija līdz 31. augustam.
Darba devējs, kurš ar NVA atbalstu nodarbinās skolēnu, saņems dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Tāpat NVA piešķirs arī dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam. Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums skolēna darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.
Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā - 780 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Vasaras nodarbinātības pasākumā tiek iesaistīti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēns pasākumā var tikt nodarbināts uz laiku no viena līdz diviem mēnešiem. Pasākuma noteikumi paredz, ka darba devējs var vienoties ar konkrētu skolēnu par darba vietu.NVA atgādina, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.
Kā vēstīts, 2025. gada vasarā skolēnu nodarbinātības pasākumā piedalījās 830 darba devēji, piedāvājot skolēniem 7173 darba vietas 254 profesijās. Pērn pasākumā piedalījās 11 127 jaunieši.