Ansis Pūpols aicina apturēt Ģertrūdes ielas atjaunošanas iepirkumu un neaizliegt satiksmi pie baznīcas
Ņemot vērā rīdzinieku iebildumus, Rīgas domes deputāts Ansis Pūpols (NA) lūdzis pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu apturēt iepirkuma virzību projektam "Ģertrūdes ielas seguma atjaunošana posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai", platformā "X" informēja politiķis.
Šis pašvaldības projekts paredz pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas pilnībā slēgt satiksmi pie Ģertrūdes baznīcas, izveidojot laukumus, kas būtu paredzēti ekskluzīvi gājējiem un velosipēdistiem.
Deputāts uzsver, ka esošais līdzdalības projekts tādā redakcijā radītu apgrūtinājumus virknei sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju šajā apkaimē – Demences centram, Ģertrūdes baznīcai, Rīgas 1. pamatskolai bērniem ar speciālajām vajadzībām un, iespējams, arī Kanādas vēstniecībai. Tādēļ Pūpols aicina neignorēt iniciatoru labos nodomus, bet panākt to līdzsvaru ar citu rīdzinieku interesēm, piedāvājot iedzīvotāju līdzdalības projektu uzlabot.
Pūpols rosina darbadienās satiksmi Ģertrūdes ielā neslēgt, bet ierobežot satiksmei paredzēto joslu ar stabiņiem, puķupodiem vai citiem vizuāliem risinājumiem. Papildus tam politiķis ierosina posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai noteikt pārvietošanās ātruma ierobežojumu līdz 20 kilometriem stundā. Iespēju pilnībā slēgt minēto Ģertrūdes ielas posmu autotransportam deputāts rosina paredzēt tikai brīvdienās.
Vienlaikus domnieks atbalsta ieceri pārējā teritorijā saglabāt plānu Ģertrūdes ielas apļa apkaimi pārveidot par modernu un iedzīvotājiem tīkamu laukumu, kā to ar saviem parakstiem sākotnēji iecerējuši paši projekta autori.
Pūpols arī vērš uzmanību uz to, ka iecerētās izmaiņas Ģertrūdes ielas satiksmes regulējumā un jaunu infrastruktūras objektu – koku un dzelzsbetona stabu – izvietošana nav saskaņota ar Rīgas pilsētas galveno arhitektu. Kaut arī likums šādu saskaņojumu formāli nepieprasa, deputāts akcentē, ka laukums ap Ģertrūdes baznīcu ir gadsimtiem sena tradīcija un tās izmaiņas noteikti prasītu profesionālu pilsētplānotāju ekspertīzi.
Pūpola publiskais paziņojums sociālās saziņas platformā "X" izsaucis pretrunīgu reakciju, izgaismojot atšķirīgus viedokļus par galvaspilsētas attīstību.
Deputāta iniciatīvu atzinīgi novērtējis Emīls Jakrins, īsi dēvējot to par "saprāta balsi". Pūpola bažas par pilsētas satiksmes plānošanu netieši atbalstījis arī lietotājs "Nepareizais MS", norādot uz tendenci, ka Rīga izmirst. Komentētājs paudis neapmierinātību ar to, ka brauktuvju pārvēršana "par puķupodu novietni" šo procesu tikai paātrina, kā rezultātā Brīvības iela un citas centra maģistrāles kļūstot par tukšu skatlogu ielām.
Savukārt lietotājs ar pseidonīmu "ELEVEN" deputāta kompromisa piedāvājumu – darbadienās ielu atstāt automašīnām, bet brīvdienās atdot gājējiem – ironiski salīdzinājis ar kopdzīvi ar bijušo partneri: "Ne kopā, ne šķirti, bet nervi čupā visiem." Savukārt Ingmars paudis viedokli, ka šādu priekšlikumu lietderīgums ir nulle un to vienīgais efekts ir projekta virzības bremzēšana.
Diskusijā izskanējuši arī citi aicinājumi un priekšlikumi. Lietotājs "R.U." norādījis, ka gadījumā, ja Ģertrūdes ielu tomēr slēgs pāris tūkstošu iedzīvotāju savākto parakstu dēļ, tad pašvaldībai vajadzētu atvērt Hanzas un Stabu ielas divvirzienu satiksmei. Tikmēr citi komentētāji, piemēram, "Baroness Panic", mudinājuši deputātu labāk pievērsties Mūkusalas promenādes uzlabošanai.