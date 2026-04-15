Pilošas cisternas dēļ uz Jelgavas dzelzceļa staciju izsauc glābējus.
112
Šodien 21:32
Slēdz gājēju kustību un norobežo teritoriju: glābēji Jelgavā apturējuši nezināmas vielas noplūdi no vilciena cisternas
Trešdienas vakarā Jelgavas dzelzceļa stacijas daļā ierobežota gājēju kustība, jo konstatēta noplūde no kādas vilciena cisternas, informē pilsētas pašvaldība.
Stacijā konstatēta pilēšana no kāda no Lietuvas iebraukuša kravas vilciena vienas cisternas. Kāda viela pilējusi no cisternas, pašvaldība nav konkretizējusi.
Savukārt "Latvijas dzelzceļa" pārstāvji atzīmējuši, ka situācija kopš noplūdes fiksēšanas tikusi kontrolēta. Notikuma vietā ieradās glābšanas dienests un šobrīd noplūde no kravas vilciena ir apturēta.
Drošības nolūkos Valsts policija sadarbībā ar Jelgavas pašvaldības policiju norobežoja notikuma vietu no Bauskas un Sporta ielas puses, kā arī slēdza gājēju kustību pār gaisa pārvadu Lietuvas šosejā.