Populārie gaisa friteri var būt ļoti bīstami: viena kļūda var beigties ar ugunsgrēku
Gaisa friteri jeb "air fryer" kļuvuši par neatņemamu virtuves sastāvdaļu. Tos pērk to ērtuma, efektivitātes un ieguvumu veselībai dēļ. Taču, lai gan friteri sola kraukšķīgus kartupeļus un zemākus elektrības rēķinus, eksperti brīdina, ka šo ierīču lietošana var beigties katastrofāli, ja to dara nepareizi.
Karstā gaisa friteru popularitātes pieaugums ir bijis satriecošs, raksta Daily Express. Jaunākie dati liecina, ka 68% pieaugušo Apvienotajā Karalistē jau pieder gaisa friteri. Taču līdz ar šo pieaugumu ir radies satraucošs ugunsgrēku izraisītu negadījumu skaita pieaugums, tāpēc ugunsdzēsēji un apdrošinātāji ir steigušies sniegt padomus, kā tos pareizi lietot, lai tie neizraisītu ugunsnelaimi.
Gandrīz katrs piektais lietotājs ir saskāries ar potenciālu ugunsgrēka risku ierīces pārkaršanas dēļ. Ugunsdrošības eksperti apgalvo, ka daudzu šo negadījumu cēlonis ir pārsteidzoši vienkāršs – lietošanas noteikumu ignorēšana.
“Gaisa friteri ir neticami ērti lietojami, tāpēc daudzi cilvēki domā, ka tos var vienkārši ieslēgt un lietot. Tomēr šīs ierīces rada daudz siltuma, tāpēc, ja tās tiek lietotas neuzmanīgi, tās var radīt nopietnu ugunsgrēka risku. Visbiežāk pieļautās kļūdas ir cepšanas groza pārpildīšana, ierīces lietošana viegli uzliesmojošu materiālu, piemēram, dvieļu vai aizkaru, tuvumā, kā arī tauku atlikumu nesatīrīšana,” norāda eksperti.
Vēl viena izplatīta kļūda ir gaisa atveru aizsprostošana vai eļļas izmantošana pannā. Abi šie faktori var izraisīt pārkaršanu un ļaunākajā gadījumā pat ugunsgrēku. Lai izvairītos no katastrofas, eksperti mudina pārbaudīt savu gaisa friteri, pārliecināties, ka tas ir tīrs, labi vēdināts, nav pārslogots un tiek izmantots uz ugunsdrošām virsmām: “Instrukciju izlasīšana prasīs piecas minūtes, bet tas varētu jūs glābt no katastrofas.”