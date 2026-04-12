Siguldas novadā kūla degusi sešu hektāru platībā; diennaktī Latvijā dzēsti 53 ugunsgrēki
Aizvadītajā diennaktī dzēsti 53 kūlas ugunsgrēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Lielākais no tiem reģistrēts Siguldas novada Lēdurgas pagastā, kur kūla degusi sešu hektāru platībā. Izsaukumi saņemti arī Dienvidkurzemes novada Aizputes pagastā, Jēkabpils novada Krustpils pagastā un Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, kur kūla degusi četru hektāru platībā. Augšdaugavas novada Ambeļu pagastā kūla dega triju hektāru platībā, bet Dobeles novada Annenieku pagastā un Smiltenes novada Smiltenes pagastā - divu hektāru platībā.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un bīstama, jo apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai. VUGD aicina iedzīvotājus sakopt teritorijas bez kūlas dedzināšanas, bet gadījumos, ja tomēr ir izcēlies kūlas ugunsgrēks, zvanīt uz tālruņa numuru 112.
Vēl aizvadītajā diennaktī plkst. 4.02 saņemts izsaukums uz Limbažu novada Staiceli, kur vienstāva dzīvojamā mājā dedzis plastmasas spainis ar pelniem un grīda viena kvadrātmetra platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuēts viens cilvēks, kurš cieta un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Darbi notikuma vietā noslēgti plkst. 5.40.
Savukārt plkst. 4.36 saņemts izsaukums uz Ventspils novada Popes pagastu, kur degusi vienstāva dzīvojamā māja pilnā 120 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem divi cieta un tika nodoti NMPD. Ugunsgrēks likvidēts plkst. 7.54.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 93 izsaukumus - 66 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 53 bija kūlas ugunsgrēki un divi meža ugunsgrēki, 11 uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.