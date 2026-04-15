KNAB izvērtēs Citskovska jaunākos apgalvojumus
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izvērtēs bijušā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska apgalvojumus par VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā premjeres Evikas Siliņas (JV) vajadzībām un to, ka bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņa meitai.
KNAB, reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, pieprasīs papildu informāciju un veiks pausto faktu izvērtēšanu, apliecināja birojā.
Ja tiks konstatēta valsts amatpersonu prettiesiska rīcība, piemēram, iespējama valsts līdzekļu izšķērdēšana, KNAB nekavējoties rīkosies atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Tikmēr prokuratūrā teica, ka Citskovska izteikumi neattiecas uz viņam celto apsūdzību. Līdz ar to prokuratūra atturēsies no komentāru sniegšanas par tiem.
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē bija saistīta ar viņas vizīti ASV 2024. gada martā, apliecināja Citskovskis.
Kā liecina arhīvs, Siliņa no 2024. gada 11. marta līdz 14. martam uzturējās vizītē ASV. Tās laikā viņa piedalījās ANO Sieviešu statusa komisijas 68. sesijā, tikās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu, kā arī ar augstām ASV amatpersonām, Kongresa locekļiem, uzņēmēju pārstāvjiem un Latvijas diasporu.
Ņujorkā notika arī Ministru prezidentes uzruna ANO Ģenerālajā asamblejā, piedaloties pasaules lielākajā dzimumu līdztiesības forumā - Sieviešu statusa komisijas sesijā.
Citskovskis uzsvēra, ja Siliņa vērsīsies tiesā par neslavas celšanu saistībā ar apgalvojumiem par VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā, viņš būšot tam gatavs. Bijušais valsts augstākais ierēdnis norādīja, ka viņam ir dokumentu kopums par šo konkrēto VIP zāles rēķina apmaksu, kuru viņš oficiāli pieprasījis un ieguvis no Valsts kancelejas.
Viņš arī apgalvoja, ka Valsts kancelejas izsniegtie dokumenti apliecina, ka minēto rēķinu 2024. gada 19. aprīlī apmaksāja tā brīža Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos un Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte, kura bija īslaicīgi pārņēmusi Citskovska pienākumus. Citskovskis no Valsts kancelejas direktora amata tika atstādināts 2024. gada gada 10. aprīlī.
Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvoja, ka viņš un VK kolēģi esot bieži uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Citskovskis klāstīja, ka šo rēķinu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona.
Bijušais Valsts kancelejas direktors piebilda, ka līdzīgi bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņai meitai, kas neesot bijis likumīgi.
Siliņa tviterī norādījusi, ka, ņemot vērā aktuālās tiesvedības, tostarp kriminālprocesu, kurā apsūdzēts Citskovskis, viņa izteikumi vērtējami kā aizstāvības taktika.
Premjere uzsvērusi, ka Citskovska apgalvojumi neatbilst patiesībai, un piebildusi, ka izvērtēs iespēju saistībā ar tiem vērsties tiesā par neslavas celšanu.
Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" premjere sacīja, ka, viņasprāt, Citskovskis izmanto priekšvēlēšanu laiku, lai izdarītu spiedienu uz politiķiem un tādā veidā aizstāvētu sevi kriminālprocesā. Vienlaikus viņa neizslēdza iespēju, ka bijušais VK direktors savu pašreizējo popularitāti varētu izmantot, lai pats kandidētu vēlēšanās vai veicinātu kāda cita politiskā spēka ievēlēšanu.
Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa atbildēja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Jautāta par konkrētām summām, valdības vadītāja atbildēja, ka viņai "nav prātā visi rēķini", bet tieši Citskovskis esot bijis atbildīgs par to, lai attiecīgā komandējumu kārtība būtu izstrādāta un ieviesta. Jebkurā gadījumā visa informācija ir iesniegta prokuratūrā un nodota medijiem, apgalvoja politiķe.
Citskovski pašlaik tiesā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā.