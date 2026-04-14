Satversmes tiesas priekšsēdētāja: Valsts nav nodrošinājusi pienācīgu aizsardzību pret pārmērīgu izklaides troksni
Valsts nav izveidojusi tādu tiesisko regulējumu, kas personu reāli un efektīvi pasargātu no pārmērīga izklaides trokšņa. Šajā lietā tiesa secināja nevis to, ka izklaide būtu ierobežojama pati par sevi, bet gan to, ka valstij ir pienākums līdzsvarot personas tiesības netraucēti baudīt privāto dzīvi savā mājoklī, uz veselības aizsardzību un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un komersantu tiesības uz īpašumu un izklaides aktivitāšu apmeklētāju intereses. Šo atšķirīgo pamattiesību un interešu līdzsvarošana ir sabiedrībai nozīmīgs jautājums, norāda Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina.
Viņa norāda, ka valsts nevar uzskatīt savu pienākumu par izpildītu, ja personas aizsardzība ir izkaisīta pa dažādiem normatīvajiem aktiem, bet neizveido vienotu un efektīvu sistēmu. Problēma nebija tikai atsevišķās normās, bet tajā, ka kopējais tiesiskais ietvars nenodrošināja personai praktisku un efektīvu aizsardzību.
Personu aizsardzība pret pārmērīgu izklaides troksni nevar palikt fragmentāra, formāla vai institucionāli izplūdusi. Izklaides trokšņa jomā valstī nav izveidota pilnvērtīga sistēma – nav pietiekami skaidri noteikti ne novērtēšanas un kontroles pamatprincipi, ne atbildības mehānisms, skaidro ST priekšsēdētāja.
"Tieši Saeimai ir jānosaka izklaides trokšņa novērtēšanas, kontroles un atbildības pamatprincipi – šo jautājumu nevar atstāt bez definētiem pamatprincipiem, jo tad arī Ministru kabinetam un pašvaldībām nav pietiekami skaidra un pienācīga pilnvarojuma šo jomu efektīvi sakārtot. Spriedums skaidri iezīmē konstitucionālu prasību. Tiesa atgādināja, ka tieši likumdevējam ir jāuzņemas atbildība par pamatsistēmas izveidi, nevis jāpārliek šis uzdevums uz izpildvaru vai pašvaldībām bez precīziem un skaidriem pamatprincipiem, kas pašam likumdevējam jādefinē," Kucina atzīmē.
Viņa norāda, ka ar sodošu mehānismu vien nepietiek, ja pati sistēma nav uzbūvēta tā, lai troksni varētu laikus novērtēt, kontrolēt un ierobežot: "Sodīt par sabiedriskās kārtības traucējumu nav tas pats, kas pienācīgi aizsargāt pamattiesības pret pārmērīgu izklaides troksni. Personu aizsardzība nevar balstīties tikai uz pēcfakta sodīšanu – tai jāietver arī preventīvi un administratīvi tiesiski līdzekļi."
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka ST atzinusi par Satversmei neatbilstošu trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējumu, ciktāl tas nenodrošina pienācīgu aizsardzību pret pārmērīgu izklaides troksni.