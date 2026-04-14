“Rīgas Miesnieks” pieņem darbā 60 cilvēkus un paplašina loģistikas centru
Rīgā, Atlasa ielā 7, “Rīgas Miesnieks” ne tikai paplašina savu loģistikas centru – tas burtiski uzņem apgriezienus. Vairāk nekā 60 jaunas darba vietas, vairāk nekā 3000 m² plaša infrastruktūra un ambīcija kļūt par vienu no nozīmīgākajiem pārtikas loģistikas mezgliem Baltijā.
Šo attīstības projektu īsteno AS “Maag Latvija” kā daļu no plašākām investīcijām, kas pārsniedz 400 tūkstošus eiro, un skaidri signalizē – Latvija nav tikai tirgus, tā ir platforma izaugsmei Baltijas un Eiropas mērogā.
Taču šoreiz stāsts nav tikai par noliktavu. Tas ir par cilvēkiem.
Līdz ar paplašināšanos uzņēmums aktīvi meklē darbiniekus – un dara to citādi nekā ierasts nozarē. Darbinieku piesaistes kampaņa 2025. gada nogalē izraisīja negaidīti lielu rezonansi, īpaši sociālajos tīklos.
“Darbinieku meklēšanas process vēl nav beidzies – viss turpinās. Šobrīd notiek jau trešā atlases kārta, un īpaši aicinām pievienoties komandai dāmas, jo šis ir darbs, ko lieliski var paveikt gan sievietes, gan vīrieši,” stāsta “Rīgas Miesnieks” mārketinga vadītāja Sindija Prīse.
Viņa uzsver, ka šī nebija tipiska atlases kampaņa: “Mūsu video “Meklēju kolēģi” TikTok platformā sasniedza vairāk nekā 1,3 miljonus skatījumu. Mēs apzināti iesaistījām savus darbiniekus – nevis aktierus vai influencerus. Jo kurš gan labāk pastāstīs par darbu, ja ne cilvēki, kas to dara ikdienā? Mūsdienās uzmanība ir jānopelna – arī darba devējiem.”
Uzņēmums piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu, veselības apdrošināšanu, apmaksātu apmācību periodu, darba apģērbu un papildu bonusus nozīmīgos dzīves brīžos. Darbiniekiem pieejamas modernas atpūtas telpas, dušas, ergonomiskas ģērbtuves un pilnībā aprīkota virtuve – vide, kurā gribas strādāt, nevis tikai “atskaitīt stundas”.
Tikmēr pašā loģistikas centrā darbs notiek ar precizitāti, kas bieži paliek neredzama gala patērētājam, bet būtiski ietekmē ikdienu. Vairāk nekā 3000 m² plašajā centrā tiek nodrošināts pilns loģistikas cikls – no preču pieņemšanas un kvalitātes kontroles līdz komplektēšanai un operatīvai piegādei.
Šī ir vieta, kur tiek koordinēta ne tikai “Rīgas Miesnieks” produkcija, bet arī starptautiskas piegādes plūsmas. Būtiska loma ir sadarbībai ar Lietuvu – tieši caur šo loģistikas centru tiek organizēta visa Lietuvas zīmola “Klaipėdos Maistas” produktu kustība Baltijā. Tas padara Rīgu par nozīmīgu savienojošo punktu starp abām valstīm un spilgtu piemēru tam, kā Latvijas un Lietuvas sadarbība loģistikā pārtop efektīvā, vienotā piegādes ķēdē.
Aprīkots ar mūsdienīgām noliktavu vadības sistēmām un temperatūras kontrolētiem uzglabāšanas risinājumiem, centrs nodrošina augstākos pārtikas drošības standartus un ļauj uzņēmumam reaģēt ātrāk, precīzāk un elastīgāk nekā jebkad iepriekš.
“Modernizētais loģistikas centrs ļauj mums būt soli priekšā – gan kvalitātē, gan ātrumā. Tas ir ieguldījums efektīvākā piegādes ķēdē visā Baltijas un Eiropas reģionā,” uzsver Maag Latvija AS valdes loceklis Heino Lapiņš.
Šis projekts vēlreiz apliecina – Latvija nav tikai starpposms. Tā kļūst par vietu, kur tiek organizēta kustība. Un šobrīd šī kustība sākas Atlasa ielā.
“Maag Latvija” ir daļa no “Maag Food”, kas ir viena no vadošajām pārtikas industrijām Baltijas reģionā. Uzņēmuma mājas tirgi ir Latvija, Igaunija, Lietuva un Somija. Maag Food reģionā nodarbina aptuveni 2 300 darbinieku. Uzņēmuma labi zināmie un iemīļotie zīmoli ir Rīgas Miesnieks (Latvijā), Rakvere, Tallegg, Tere, Farmi un Deary (Igaunijā), Klaipėdos Maistas (Lietuvā) un Pouttu (Somijā). Maag Food ir daļa no Maag Grupp – pārtikas nozares uzņēmumu grupas, kas pilnībā balstīta uz vietējo kapitālu un dibināta 1996. gadā.