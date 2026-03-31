Šokējoša aina Rīgā: pēc sadursmes ar vairākām automašīnām šoferis paliek auto un turpina lietot alkoholu
Pirmdien Rīgā, Valmieras, Lienes un Narvas ielu krustojumā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā bojātas vairākas ceļa malā novietotas automašīnas.
Pēc aculiecinieku teiktā, automašīnas vadītājs, iespējams, bijis alkohola reibumā un ietriecās vairākos stāvēšanai novietotos spēkratos, tos nopietni sabojājot.
Notikuma aculiecinieki norāda, ka pēc avārijas vadītājs uzvedies agresīvi, palicis automašīnā un turpinājis lietot alkoholu. Video redzams, ka autovadītājs parāda arī rupju žestu.
Kā Jauns.lv apstiprināja Valsts policijā, 30. martā, ap pulksten 22.00 Rīgā, Valmieras ielā automašīnas “Audi” vadītājs uzbrauca ceļa malā stāvēšanai novietotai automašīnai “Dacia”, kura tika uzstumta priekšā stāvošai automašīnai “Volkswagen”, savukārt tā tika uzstumta priekšā stāvošai automašīnai “Volvo”.
Tika konstatēts, ka automašīna “Audi” vadītājs atradās vairāk nekā divu promiļu stiprā alkohola reibumā. Vadītājs tika aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Par braukšanu reibumā Valsts policija uzsāka kriminālprocesu, savukārt par negadījuma izraisīšanu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.