Pēc 20 gadiem atgriezies vēsturisks nakts vilciens no Viļņas uz Tallinu caur Rīgu
Pēc 20 gadu pārtraukuma kursēja vēsturisks nakts vilciens no Viļņas caur Rīgu uz Tallinu.
Uz laiku pārtrauc vilcienu satiksmi maršrutā Tallina-Tartu-Rīga-Viļņa
Infrastruktūras uzlabošanas darbu dēļ starptautiskā vilcienu satiksme maršrutā Tallina-Tartu-Rīga-Viļņa no šodienas līdz piektdienai, 17. aprīlim, būs pārtraukta, informēja Igaunijas valsts pasažieru vilcienu operators "Eesti Liinirongid", kas strādā ar zīmolu "Elron", pārstāvji.
Savukārt sestdien, 18. aprīlī, un svētdien, 19. aprīlī, reisi uz Rīgu un Viļņu kursēs tikai līdz Tartu.
Regulārā vilcienu satiksme starp Tallinu un Rīgu tiks atjaunota pirmdien, 20. aprīlī.
Kompānijā norāda, ka no šodienas līdz ceturtdienai, 16. aprīlim, visi reisi starp Tartu un Valgu tiks nodrošināti ar autobusiem. Vilcienu satiksme šajā posmā tiks atjaunota piektdien, 17. aprīlī.
Vienlaikus līdz piektdienai, 17. aprīlim, infrastruktūras darbu dēļ posmos Aegvīda-Tapa un Tartu-Valga netiks nodrošināti starptautiskie vilcienu reisi, tostarp posmos Narva-Rīga-Viļņa, Tallina-Rīga-Viļņa, Tallina-Tartu-Rīga maršruti ar pārsēšanos Valgā.
Pēdējais tiešais reiss Tallina-Rīga pirms remontdarbiem notiks sestdien, 11. aprīlī, bet reiss Rīga-Tallina būs svētdien, 12. aprīlī.
Jau ziņots, ka 2025. gada janvārī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pasažieru vilcienu operatori "Pasažieru vilciens", "LTG Link" un "Elron" sāka īstenot vilcienu savienojumu maršrutā Tallina-Tartu-Rīga-Viļņa. Vairāk nekā desmit stundu ilgajā braucienā pasažierim ir jāpārsēžas Valgā.
Pērn septembrī maršrutā Tallina-Tartu-Rīga papildu vilciens ar pārsēšanos sāka kursēt no piektdienas līdz svētdienai. Šo vilcienu starp Tallinu un Valgu nodrošina "Elron", bet posmu starp Valgu un Rīgu - "Pasažieru vilciens". Šos savienojumus 2025. gadā izmantojuši vairāk nekā 16 000 pasažieru.
Lietuvas valsts dzelzceļa grupas "Lietuvos geležinkeliai" pasažieru pārvadājumu meitasuzņēmums "LTG Link" vilciena reisus starp Rīgu un Viļņu sāka 2023. gada decembra beigās. Savukārt pasažieru vilciens starp Tartu un Rīgu sāka kursēt šogad 12. janvārī.
Sarunas par visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu savienošanu ar pasažieru vilcienu maršrutiem aktualizējās 2021. gada septembrī, kad, atzīmējot Eiropas dzelzceļa gadu, no Tallinas caur Rīgu uz Viļņu devās Baltijas valstu ekspresis. Tajā satikās tā laika ministri, Baltijas valstu dzelzceļa nozares un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī dzelzceļa projekta "Rail Baltica" ieviesēji.