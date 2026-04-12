"Rīgas satiksme" iecerējusi pārmaiņas, kas varētu nepatikt daudziem autovadītājiem
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" nākusi klajā ar idejām, kas varētu nepatikt daudziem autovadītājiem.
Uzņēmums iecerējis paaugstināt stāvvietu cenas, kā arī ierobežot priekšrocības elektroauto īpašniekiem, tostarp bezmaksas stāvēšanu pilsētas centrā, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga". Lēmuma mērķis ir mazināt satiksmes noslodzi un veicināt stāvvietu pieejamību.
Kā atzīmē "Nekā personīga", dārgākā "Rīgas satiksmes" stāvvieta patlaban ir R zonā Vecrīgā. Šeit pirmā stunda maksā pieci eiro, bet katra nākamā stunda - astoņus eiro. No videi draudzīgajiem spēkratiem netiek iekasēta maksa nevienā "Rīgas satiksmes" pārvaldītajā stāvvietā. Tas bieži rada situāciju, ka tos atstāj stāvvietās visu diennakti, nedodot vietu citiem. Pirms gada uzņēmējus, restorānu īpašniekus un nekustamo īpašumu attīstītājus aicināja sniegt priekšlikumus, kā atdzīvināt galvaspilsētas centru. Viens no ierosinājumiem bija ierobežot stāvēšanas laiku līdz divām stundām visiem spēkratiem, tai skaitā elektroauto.
Uzņēmēju ieteikumi pārauguši nozīmīgās izmaiņās, kuras izstrādājis pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme". Ja domes deputāti reformas atbalstīs, finansiālu triecienu saņems visi autovadītāji, norāda "Nekā personīga". Raidījuma rīcībā nonākusi šā gada martā domes deputātiem prezentētā "Rīgas satiksmes" vīzija. Tajā iecerēts pakāpeniski par 30% celt maksu visās "Rīgas satiksmes" autostāvvietās - nākamgad par 20%, vēl par 10% aiznākamgad. Tāpat tiktu vēl vairāk paplašinātas maksas zonas, un tās ietvertu arī Pērnavas ielu pie Grīzīņkalna. Vairākas no jau esošajām zonām tuvāk Vecrīgai mainītos uz dārgākām. No 2027. gada Rīgas centrā A un B zonās elektroauto bez maksas būtu atļauts stāvēt stundu. Gadu vēlāk tas pats attiektos jau uz visām pilsētas zonām. Pēc šīs stundas tiktu iekasēta maksa, kas pirmos gadus būtu ar atlaidēm. Savukārt 2030. gadā visām automašīnām plānots vienāds tarifs. Vecrīgā R zonā atvieglojumi elektroauto pilnībā varētu tikt atcelti jau nākamgad.
"Rīgas satiksmes" vadība raidījumam uzsver, ka tarifi nav tikuši pārskatīti 10 gadus. Kaut visi piekrītot, ka problēma ir sena, un uzņēmuma dati rādot, ka A zonā noslodze darba dienas pīķa stundā ir 95%, kas faktiski nozīmējot, ka vietu nav. Pirmie mēģinājumi to risināt bijuši pirms četriem gadiem, kad par satiksmes jomu Rīgā atbildēja "Jaunā vienotība". Tolaik Ārtelpas un mobilitātes departamenta uzdevumā tika sagatavots pētījums, kas tālāku virzību neguva.
Plānotās reformas kritizē bijušais pašvaldības deputāts, Nacionālās apvienības domes frakcijas referents Valters Bergs. Viņaprāt, stāvvietu cenu celšana pati par sevi nedos iznākumu. Svarīgi ir, vai vienlaikus ir ērts un biežs sabiedriskais transports, vai ir "Park & Ride" iespējas. Pretējā gadījumā stāvvietu cenas sadārdzināsies bez ieraugāmiem labumiem un alternatīvām, raidījumam "Nekā personīga" skaidro Bergs.
"Rīgas satiksmei" ieņēmumi no stāvvietām vidēji veido 10 līdz 12 miljonus gadā, no tiem daļu tērē sistēmu uzturēšanai, stāvvietu tīrīšanai. Ja reformas īstenotu maksimālajā iecerētajā līmenī, plānotie ieņēmumi pieaugtu par vairāk nekā astoņiem miljoniem gadā. Šos līdzekļus pašvaldības uzņēmums grib izmantot ilgtermiņa programmām un investīcijām.
Lai stāvvietu politikas pārkārtošana stātos spēkā no nākamā gada, Rīgas domei, vēlākais, lēmumi jāpieņem šā gada maijā vai jūnijā. "Nekā personīga" neoficiāli zināms, ka domnieki sākuši apsvērt, ka pieaugušo degvielas cenu dēļ vēl viens papildu finanšu slogs autovadītājiem var atsaukties arī uz partiju reitingiem gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Tāpēc patlaban netiek izslēgts, ka reforma būs jāīsteno tikai daļēji, jāpārceļ vai jāiesaldē.
Kā vēsta "Nekā personīga", "Rīgas satiksme" pagājušajā vasarā ieviesa papildu 13 jaunas maksas zonas ar atrunu, ka transportlīdzekļi tiek ilgstoši atstāti stāvēšanai un apgrūtina iedzīvotājiem novietot savus spēkratus dzīvesvietas tuvumā. Iedzīvotāji, kuri deklarēti šajos ielu posmos, var iegādāties iedzīvotāja atļaujas. Pašvaldībā apgalvo, ka iedzīvotāju atļauju cenu nav plānots celt.
Jau ziņots, ka Latvijas Elektroauto biedrība (LEAB) iebilst pret Rīgas domes ieceri ierobežot elektroauto stāvvietu atvieglojumus bez skaidra pārejas perioda. Biedrības ieskatā, šāda pieeja grauj uzticību zaļās mobilitātes politikai un rada risku ilgtermiņā bremzēt pāreju uz elektrotransportu.