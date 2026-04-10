No šodienas 29 Eiropas valstīs pilnā apmērā darbojas jaunā ieceļošanas un izceļošanas sistēma
Līdz šim jaunajā Ieceļošanas un izceļošanas sistēmā Latvijā reģistrēti 163 580 robežšķērsošanas fakti, informēja Valsts robežsardzē (VRS).
No šodienas 29 Eiropas valstīs pilnā apmērā sāk darboties Ieceļošanas un izceļošanas sistēma, kas ilgtermiņā atvieglos ceļošanu uz Eiropu trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ceļo īstermiņa uzturēšanās nolūkā. VRS norāda, ka ieguvumi no sistēmas ir Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu pārvaldības modernizācija un uzlabošana, vienmērīgas un ātras robežšķērsošanas nodrošināšana, nelikumīgas migrācijas novēršana, kā arī drošības stiprināšana uz ES ārējām robežām un visā blokā kopumā.
No šodienas šajās robežšķērsošanas vietās paredzētas būtiskas izmaiņas trešo valstu valstspiederīgo robežkontroles procesā, aizstājot līdzšinējo spiedogu iespiešanu ceļošanas dokumentos ar digitālu datu reģistrāciju, kā arī trešo valstu valstspiederīgo biometrisko datu - pirkstu nospiedumu un sejas attēlu - reģistrāciju.
Tāpat sāks darboties uzturēšanās dienu automātiskais kalkulators, kas nodrošinās precīzu un automatizētu uzturēšanās termiņa uzskaiti, būtiski samazinot cilvēcisko kļūdu risku un paātrinot robežpārbaudes procesu. Valsts robežsardzē norāda, ka tas ļaušot savlaicīgi konstatēt uzturēšanās noteikumu pārkāpumus, stiprinās valsts robežas drošību un nodrošinās iespēju ceļotājiem pašiem pārliecināties par atlikušo dienu skaitu, ko iespējams izmantot īslaicīgas uzturēšanās nolūkā.
VRS uzsver, ka sistēmas ieviešana pilnā apjomā nozīmē mūsdienīgāku un efektīvāku robežpārbaudi, izmantojot digitālu sistēmu, kas reģistrēs personu ieceļošanu, izceļošanu un ieceļošanas atteikumus, tādējādi ilgtermiņā paātrinot robežpārbaudi un atvieglojot robežsargu darbu.
Latvijā sistēma pilnā apmērā sāka darboties pērnā gada 12. oktobrī, nodrošinot ātrāku robežpārbaudi, lielāku drošību, mazākas rindas un vieglāku ceļošanu trešo valstu valstspiederīgajiem. Valsts robežsardze atzīmē, ka robežpārbaudes procedūras Latvijā attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ceļo īstermiņa uzturēšanās nolūkā, tiks īstenotas tādā pašā kārtībā un apmērā kā, sākot sistēmas pakāpenisko ieviešanu pērnā gada 12. oktobrī.
Ieceļošanas un izceļošanas sistēma paredzēta īstermiņa uzturēšanās nolūkā - uzturēšanās līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu periodā. Šis periods tiek aprēķināts kopumā visām Eiropas valstīm, kas izmanto sistēmu. Sistēmā jāreģistrējas tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri ceļo ar īstermiņa vīzu uz Eiropas valstīm, kas izmanto sistēmu, vai tiem, kuri ceļo bez vīzas ar īstermiņa uzturēšanos šajās valstīs.
Ja trešo valstu valstspiederīgais kopš sistēmas ieviešanas robežšķērsošanas vietā ierodas pirmo reizi, personai jāsniedz robežsargam savi personas dati. Robežsargi noskenē personas pirkstu nospiedumus un nofotografē personas seju. Šī informācija tiek saglabāta digitālajā failā.
Savukārt, ja trešo valstu valstspiederīgais atkārtoti šķērso Eiropas valstu ārējās robežas, personas pirkstu nospiedumi un sejas attēls jau ir reģistrēts sistēmā. Šajā gadījumā, šķērsojot robežu, nepieciešama tikai datu verificēšana - robežsargs pārbauda pirkstu nospiedumus vai sejas attēlu, un tas aizņem mazāk laika.
Valsts robežsardzē skaidro, ka biometrisko datu izmantošana ir uzticama metode, kas ļauj precīzi identificēt cilvēkus, tādējādi ievērojami samazinot identifikācijas kļūdas, kā arī identificēt personas bez personu apliecinošiem dokumentiem, kuras jau atrodas Šengenas zonā. Tāpat biometrisko datu vākšana var uzlabot drošību Eiropas valstīs, piemēram, novēršot personu pazušanu vai kļūšanu par cilvēktirdzniecības upuriem, kā arī palīdzot cīnīties pret smagiem noziegumiem un terorismu.
VRS atzīmē, ka biometrisko datu vākšana var ietekmēt ceļotāju privātumu, taču sistēmā izmantotā tehnoloģija nodrošina cilvēku pamattiesību aizsardzību. Personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams to vākšanas nolūkam.
Plašāka informācija par sistēmu pieejama tīmekļvietnē "travel-europe.europa.eu" biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Jautājumu gadījumā par ieceļošanu un izceļošanu Latvijā VRS aicina zvanīt pa tālruni 67 91 33 00 vai rakstīt uz e-pastu "od@rs.gov.lv".