Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs uzsāk darbu jaunās telpās
Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs (VOPC), kas ir Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” struktūrvienība, ir uzsācis darbu jaunās, mūsdienīgās telpās Asaru prospektā 61-K1, būtiski uzlabojot gan pacientu pieredzi, gan pakalpojumu kvalitāti Latvijā.
VOPC vadītājs Ēriks Švēde uzsver projekta nozīmi nozares attīstībā: “Gandrīz simts gadus Latvijā nebija uzbūvēta neviena specializēta ēka, kas būtu projektēta tieši tehniskās ortopēdijas darbnīcu vajadzībām un atbilstu pasaules standartiem.”
Vairāk nekā 30 gadus VOPC darbojās atsevišķi no Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” - atrodoties Slokā, Vēsmas ielā. Lai gan telpas bija plašas, tās bija novecojušas un mūsdienīgai ražošanai nepiemērotas, kā arī bija sarežģīti organizēt centra pacientu pieņemšanu.
Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs tehniskajā ortopēdijā darbojas kopš 1996. gada, specializējoties tehnisko palīglīdzekļu ražošanā pēc individuāliem mērījumiem.
Komandu veido 16 tehniskie ortopēdi ar dažādām specializācijām, kas ciešā sadarbībā ar rehabilitācijas speciālistiem nodrošina holistisku pieeju pacientu aprūpei.
Centrs izgatavo: • apakšējo un augšējo ekstremitāšu protēžu sistēmas klientiem pēc amputācijas • cietās ortozes rehabilitācijai un ikdienas lietošanai bērniem un pieaugušajiem • mīkstās ortozes rehabilitācijai un ikdienas lietošanai bērniem un pieaugušajiem • individuāli izgatavotus ortopēdiskos apavus
• kompresijas ortozes pēc individuāliem mēriem • individuāli izgatavotas ortopēdiskās zoles • krūšu protēzes
2025. gadā VOPC izgatavoja vairāk nekā 2200 ortopēdisko izstrādājumu.
Jaunajās telpās nodrošināts pilns pakalpojumu cikls vienuviet - no pacientu konsultācijām un mērījumiem līdz izstrādājumu izgatavošanai, pielāgošanai un korekcijām, kā arī apmācībai lietošanā.
Modernā infrastruktūra, kas ietver darbnīcas, noliktavu un speciālistu kabinetus, kā arī ciešā ambulatoro un stacionāro pakalpojumu integrācija, ļauj uzlabot darba efektivitāti, modernizēt ortožu un protēžu izgatavošanu un attīstīt ražošanas digitalizāciju.
Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) turpinās darbs pie jauno tehnisko ortopēdu izglītošanas, savukārt centra speciālisti regulāri pilnveido zināšanas un gūst pieredzi ārvalstīs.
“Jaunā ēka pati par sevi neko nemainītu, ja tai nesekotu saturs - mūsu komanda, kura šobrīd iegūst sakārtotu un mūsdienīgu darba vidi. Tas nozīmē efektīvākus procesus un labākus darba apstākļus,” uzsver VOPC vadītājs Ēriks Švēde.