Aktīvi turpinās Tukuma sporta manēžas būvniecība
2025. gada 8. septembrī Tukuma novada pašvaldība ar personu apvienību “RTS” parakstīja līgumu par Tukuma sporta manēžas būvdarbiem.
Būvdarbi objektā tika uzsākti 2025. gada rudenī un atsevišķās zonās turpinājās arī ziemas periodā, nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa virzību. Uz šo brīdi ir pilnībā pabeigta pagraba izbūve, kā arī noslēgti dzelzsbetona kolonnu izbūves darbi.
Jau pavisam drīz objektā tiks uzsākti metāla konstrukciju montāžas darbi, kas iezīmē nākamo būtisko būvniecības posmu. Paralēli tiek turpināti atbalsta sienu izbūves darbi, kā arī citi saistītie būvniecības procesi.
Ieplānotā manēža būs mūsdienīgs sporta centrs, kas primāri paredzēts Tukuma 2. vidusskolas skolēnu kvalitatīvu un pilnvērtīgu sporta nodarbību nodrošināšanai, papildus manēžu izmantos Tukuma Sporta skola, īstenojot profesionālās ievirzes programmas, kā arī vakaros telpas būs atvērtas biedrībām un tautas sporta pārstāvjiem, kur tie varēs īstenot sava sporta veida trenniņnodarbības.
Plānotā infrastruktūra paredz alpīnisma sienu (boulderings), spēka un trenažieru zonu, 200 metru apli, 60 metru skrejceļus un vieglatlētikas sektorus – tāllēkšanai, augstlēkšanai un lodes grūšanai.
Apļa centrā būs komandu sporta zona, kas primāri paredzēta florbolam, bet būs pielāgojama arī basketbolam, volejbolam, handbolam, iekštelpu futbolam un tenisam. Telpas būs pielāgotas gan ikdienas sporta nodarbībām, gan sacensību un pasākumu rīkošanai.
Investīciju projekta kopējās izmaksas ir 13 879 117 eiro (bez PVN), tajā skaitā ietilpst būvuzraudzība, ko nodrošina SIA “Marčuks”, un autoruzraudzība, ko veic SIA “Mark arhitekti”. Personu apvienībā “RTS” apvienojušies Igaunijas uzņēmums EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG AS un SIA “RTS Būve”.
Būvdarbus plānots pabeigt 2027. gadā.