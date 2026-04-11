Pieredzējis traumatologs-ortopēds nodrošina plašas ārstēšanas iespējas Talsos
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē pacientiem pieejamas daudzveidīgas traumatoloģijas un ortopēdijas ārstēšanas iespējas, ko nodrošina pieredzējušais speciālists Dr. Viesturs Vīndedzis.
Dr. Vīndedzis ir sertificēts traumatologs-ortopēds ar ilggadēju pieredzi. Savu karjeru viņš uzsācis Tukumā, profesionālās zināšanas un prasmes pilnveidojot arī starptautiskā vidē – stažējoties Amerikas Savienotajās Valstīs un Anglijā. Regulāri, ik pēc diviem gadiem, ārsts piedalās starptautiskos traumatoloģijas kongresos, sekojot līdzi nozares jaunākajām tendencēm un ārstēšanas metodēm.
Ārsts atzīmē, ka arī slimnīcā ārpus Rīgas var daudz iemācīties, jo nav vienas šauras specializācijas, bet gan plašs darbības lauks. “Darbs reģionālajā slimnīcā ir ļoti daudzpusīgs – tas dod iespēju strādāt ar dažādiem gadījumiem un nepārtraukti pilnveidot savas prasmes. Mūsu mērķis ir nodrošināt pacientiem kvalitatīvu un mūsdienīgu ārstēšanu tepat uz vietas reģionā.”
Daudzveidīgas ārstēšanas un diagnostikas iespējas
Speciālists sniedz gan ambulatorās konsultācijas, gan veic operācijas – pakalpojumi pieejami gan valsts apmaksas ietvaros, gan kā maksas pakalpojumi. Katru nedēļu Talsu filiālē Dr. Vīndedzis konsultē vairāk nekā 100 pacientu un veic vidēji 11 operācijas, savukārt gada laikā operāciju skaits sasniedz 400.
Talsu filiālē iespējams veikt dažādas operācijas, tostarp:
- ceļa locītavas operācijas, tai skaitā krustenisko saišu rekonstrukcijas un menisku šūšana,
- pleca locītavas operācijas,
- karpālā kanāla operācijas,
- elkoņa nerva atbrīvošanas operācijas,
- sānu un mugurējo krustenisko saišu rekonstrukcijas (kas pieejamas tikai atsevišķās ārstniecības iestādēs).
Tāpat tiek nodrošinātas arī dažādas injekciju terapijas un procedūras piemēram, locītavu blokādes un hialuronskābes injekcijas. Atsevišķas procedūras, piemēram, blokādes gūžas locītavām, tiek veiktas rentgena kontrolē, nodrošinot lielāku precizitāti un efektivitāti.
Galvenais – pacienta pašsajūtas uzlabošana
Ārsts atzīst, ka vislielāko gandarījumu sniedz pacientu smaids pēc operācijas un sasniegtais rezultāts. “Darbs ir psiholoģiski grūts, jo pacienti pie mums visbiežāk nonāk ar sāpēm un ierobežotām kustībām, tāpēc īpaši nozīmīgs ir pozitīvais gala iznākums – brīdis, kad sāpes mazinās vai pilnībā izzūd,” stāsta Dr. Vīndedzis.
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca atgādina, ka traumatologa-ortopēda konsultācijas un ārstēšana Talsu filiālē ir pieejama gan ar ārsta nosūtījumu par valsts līdzekļiem, gan kā maksas pakalpojums.
Lai pieteiktos uz konsultāciju pie Dr. Vīndedža, aicinām sazināties ar Talsu filiāles reģistratūru pa tālruni 632 59997.