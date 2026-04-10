Šeit veidos jaunas pašvaldības maksas autostāvvietas
Vairākās Grīziņkalna ielās nākamnedēļ tiks uzstādītas ceļa zīmes, lai ieviestu jaunas pašvaldības maksas autostāvvietas.
Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa informē, ka maksas stāvvietu darbība sāksies 20. aprīlī. Maksas autostāvvietu tarifa zonas Grīziņkalna apkaimē būs C un D.
Maksas stāvvietas C un D zonā darbojas darbdienās no plkst. 8 līdz 20 un sestdienās no plkst. 9 līdz 17.
C zona tiks noteikta Terēzes, Alauksta, Laboratorijas, Zvaigžņu, Vārnu un Lauku ielā, kā arī Tallinas ielā no Valmieras līdz Asara ielai.
Kā liecina "Rīgas satiksmes" mājaslapā publicētā informācija, C zonā pirmā stunda maksā 1,5 eiro, katra nākamā stunda - divus eiro, bet minimālā maksa ir 0,4 eiro. Iedzīvotāja atļauja automašīnas novietošanai šajā zonā maksā 25 eiro mēnesī
Savukārt D zona tiks ieviesta Ata, Sapieru, Rūdolfa un Stadiona ielā, kā arī Jāņa Asara ielā no Augšielas līdz ielas beigām dzelzceļa virzienā.
D zonā pirmā stunda maksā viennu eiro, katra nākamā stunda - 1,5 eiro, bet minimālā maksa ir 0,3 eiro. Savukārt iedzīvotāja atļauja maksā 15 eiro mēnesī.
Vienlaikus atsevišķās ielās tiks ieviestas papildu satiksmes organizācijas izmaiņas - noteikti ātruma ierobežojumi, ierobežota caurbraukšana, aizliegta transportlīdzekļu novietošana uz ietvēm, ierīkojot jaunas autostāvvietas uz brauktuves, ierīkota velojosla un ieviesta vienvirziena satiksme.
Aprīlī tiks ieviesta braukšanas ātruma zona 20 kilometri stundā Vārnu, Alauksta, Zvaigžņu, Laboratorijas, Terēzes un Lauku ielās, kur ir intensīva gājēju plūsma. Šajās ielās tiks uzstādītas samazinātā izmēra ceļa zīmes, uzlabojot ielas pārskatāmību. Šīs izmaiņas veiktas, rūpējoties par bērniem, kuri dodas uz bērnudārziem un skolām.
Ata, Stadiona, Rūdolfa un Sapieru ielās tiks ieviests maksimāli atļautais braukšanas ātrums 30 kilometri stundā.
Alauksta ielā un Stadiona ielā tiks liegta automašīnu novietošana uz ietvēm un izveidotas autostāvvietas uz brauktuves. Tas tiekot darīts, lai uzlabotu gājēju drošību un nodrošinātu kvalitatīvus ielu uzturēšanas darbus apkaimē.
Zvaigžņu ielā pretēji esošajai vienvirziena satiksmes plūsmai tiks ierīkota velojosla, lai nodrošinātu pārvietošanos ar mikromobilitātes rīkiem abos virzienos brauktuves zonā.
Vārnu ielā, pie krustojuma ar Laboratorijas ielu, autotransportam tiks liegta caurbraukšana abos virzienos, lai samazinātu autoplūsmu, kas izmanto šo ielu maršrutā no Tallinas ielas uz Pērnavas ielu.
Lauku ielā paredzēti vairāki uzlabojumi - paredzēti brauktuves sašaurinājumi, veidojot drošu skolas zonu pie Grīziņkalna vidusskolas, kā arī tiks noteikta vienvirziena satiksme virzienā no Tallinas ielas līdz Pērnavas ielai, lai samazinātu satiksmes intensitāti pie skolas.
Papildus, lai mazinātu caurbraucošo auto plūsmu, vienvirziena satiksme tiks ieviesta Stadiona ielā - virzienā no Pērnavas ielas līdz Augšielai.
Maksas autostāvvietas pakāpeniski tikšot ieviestas arī citviet galvaspilsētā.