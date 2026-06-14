Cūkgaļa Latvijā kļuvusi dārgāka: cenas pārsniedz Eiropas Savienības vidējo līmeni
Latvijā cūkgaļas cena šogad aprīlī bija 196,28 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 6,7% vairāk nekā martā un par 10,6% mazāk nekā 2025. gada aprīlī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena šogad aprīlī bija vidēji par 2,8% lielāka nekā martā, bet, salīdzinot ar 2025. gada aprīli, tā samazinājās par 17%.
Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļas cena aprīlī Latvijā bija par 17,2% lielāka nekā vidēji ES. Savukārt ES cūkas liemeņa tirgus cena aprīlī bija vidēji 167,53 eiro par 100 kilogramiem.
Tostarp šogad aprīlī, salīdzinot ar martu, Lietuvā cūkgaļas cena palielinājusies par 4,9%, Igaunijā - par 2,4%, Vācijā - par 2,1%, Dānijā - par 1,5%, Polijā - par 0,7%. Savukārt šī gada aprīlī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi gadu iepriekš, Dānijā cūkgaļas cena samazinājusies par 17,8%, Polijā - par 16,8%, Vācijā - par 12,6%, Lietuvā - par 10,4%, kā arī Igaunijā - par 5,7%.
Lietuvā cūkas liemeņa tirgus cena aprīlī bija 187,78 eiro, Vācijā - 178,59 eiro, Igaunijā - 177,32 eiro, Polijā - 176,55 eiro bet Dānijā - 150,18 eiro.
Departamentā atzīmē, ka šogad divos mēnešos, salīdzinot ar 2025. gada diviem mēnešiem, nokauto dzīvnieku skaits ES samazinājies par 0,3%, bet Latvijā tas samazinājies par 24,4%. Savukārt saražotās gaļas daudzums ES attiecīgajā periodā nav mainījies, bet Latvijā samazinājies par 24,3%.
Pēc ZM datiem, ES importa apmēri šogad janvārī, salīdzinot ar 2025. gada janvāri, ir samazinājušies par 8,4%. Imports samazinājies no Čīles - par 48,4% un Norvēģijas - par 36,3%, Lielbritānijas - par 15,4% un Šveices - par 9,4%.
Savukārt ES eksporta apmēri šogad janvārī, salīdzinot ar 2025. gada janvāri, samazinājušies par 1,5%. Eksports palielinājies uz Vjetnamu par 83%, Dienvidkoreju par - 61,5%, Kotdivuāru par - 25%, Austrāliju par - 22,6%, bet samazinājies uz Filipīnām - par 28,3%, Ķīnu - par 27,1% un Lielbritāniju - par 4,8%.
Galvenie cūku produktu eksportētāji pasaulē 2026. gada janvārī bija ES, ASV, Brazīlija un Kanāda.