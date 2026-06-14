Hamiltons raksta jaunu vēsturi: pirmā uzvara pie “Ferrari” stūres
Lielbritānijas pilots Lūiss Hamiltons svētdien uzvarēja Pirmās formulas (F-1) sezonas septītajā posmā - Katalonijas "Grand Prix" -, un pirmo reizi karjerā guva panākumu pie "Ferrari" formulas stūres.
Pēc starta pirmo piecu vietu īpašnieki palika nemainīgi - līderis bija Džordžs Rasels ("Mercedes"), kuram sekoja Hamiltons, Kimi Antonelli ("Mercedes"), Lando Noriss ("McLaren") un Makss Verstapens ("Red Bull"), bet uz sesto vietu pakāpās Oskars Piastri ("McLaren").
Sacensību 42. aplī Hamiltons virtuālās drošības mašīnas laikā devās boksos un kļuva par līderi, pirmo vietu nosargājot arī turpmākās sacīkstes gaitā, pateicoties komandas pitstopu stratēģijai. Aiz viņa pirmajā trijniekā bija vēl divi briti - Rasels un Noriss -, bet čempionāta līderis Antonelli dažus apļus pirms finiša tehnisku problēmu dēļ izstājās.
Ceturtais finišēja Verstapens, tālāk bija Piastri, sesto vietu guva Izaks Hadžars ("Red Bull"), septītais bija Pjērs Gaslī, astoto vietu guva Franko Kolapinto (abi - "Alpine"), devītais bija Līams Losons, bet kā pēdējais pie punkta tika Arvīds Lindblads (abi - RB).
Pēdējo apļu neveiksme par punktiem liedza pacīnīties arī uzvarētāja komandas biedram Šarlam Leklēram.
Pēc septiņiem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 156 punktiem ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā ir visu laiku jaunākais F-1 kopvērtējuma līderis. Otrais ar 115 punktiem ir Hamiltons, Rasels iekrājis 106 punktus, Leklēram ir 75 punkti, Norisam - 73, Piastri - 68, bet Verstapenam - 55.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 262 punkti, "Ferrari" - 190, "McLaren" guvusi 141 punktu, bet "Red Bull" - 89 punktus.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".