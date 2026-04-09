PSRS un Krievijas režīmu represiju pētīšana nu ir noziegums: par "ekstēmistisku" atzītais cilvēktiesību aizsardzības centrs "Memoriāls" pārtrauc darbību Krievijā
Cilvēktiesību aizsardzības centrs "Memoriāls" no 9. aprīļa pārtrauc darbu Krievijas teritorijā, teikts organizācijas paziņojumā. Krievijas Augstākā tiesa "Starptautisko sabiedrisko kustību "Memoriāls"" nule atzinusi par "ekstrēmistisku organizāciju".
"Memoriāls" tiesas lēmumu nosauca par prettiesisku un raksturoja to kā jaunu posmu politiskajā spiedienā uz Krievijas pilsonisko sabiedrību. "Organizācija, kas minēta tiesas lēmumā, nepastāv. Mēs pat nezinām, par ko šo fikciju apsūdz - lieta ir slepena, un līdz šim nav bijis iespējams iepazīties ar valsts pretenzijām, tomēr nevar izslēgt, ka Putina režīma represīvais aparāts vajās visdažādāko "Memoriāla" organizāciju atbalstītājus un dalībniekus," teikts paziņojumā.
"Mums Krievijā nav darbinieku, biedru vai brīvprātīgo. Mēs nepieņemam ziedojumus no Krievijas kartēm, jo tas varētu apdraudēt mūsu ziedotājus. Ārpus Putina Krievijas cilvēktiesību aizsardzības centrs "Memoriāls" turpinās savu darbu neatkarīgi no jebkādiem represīviem Krievijas valsts iestāžu lēmumiem," norāda organizācija.
2026. gada martā Tieslietu ministrija iesniedza prasību Augstākajā tiesā, pieprasot aizliegt "Starptautisko sabiedrisko kustību "Memoriāls"" Krievijā un atzīt to par ekstrēmistisku.
Augstākā tiesa par savu lēmumu paziņoja 9. aprīlī. Tiesas sēde notika slēgtā režīmā.
"Starptautiskā sabiedriskā kustība "Memoriāls"" neeksistē, jo "Memoriāls" pārstāv desmitiem dažādu organizāciju, starp kurām bieži vien nav juridiskas saistības, norāda izdevums "Mediazona". Vienlaikus tiesa aizliedza "tās [kustības] struktūrvienību darbību".
"Memoriāls" ir viena no vecākajām organizācijām, kas pēta represijas PSRS un vajāšanas Krievijā. Tā tika dibināta 1989. gadā ar slavenā akadēmiķa, ūdeņraža bumbas izstrādātāja un vēlāk cilvēktiesību aizstāvja Andreja Saharova līdzdalību. Pats Saharovs cieta no padomju režīma represijām un tikai pēc pēdējā PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova sāktā "atklātības" kursa tika atbrīvots no izsūtīšanas toreizējā Gorkijas (tagadējās Ņižņijnovgorodas) pilsētā, viņš atgriezās Maskavā un aktīvi iesaistījās padomju represīvā režīma demontāžas procesā līdz savai nāvei 1989. gada 14. decembrī. Kopš 1988. gada Eiropas Parlaments piešķir ikgadējo Saharova balvu cilvēktiesību aktīvistiem. Viņa vārdā ir nosaukta iela Rīgā.
Krievijas Augstākā tiesa 2021. gada 28. decembrī nolēma likvidēt organizāciju "Starptautiskais Memoriāls", kas bija iekļauta "ārvalstu aģentu" reģistrā. Nākamajā dienā Maskavas pilsētas tiesa pieņēma tādu pašu lēmumu attiecībā uz cilvēktiesību centru "Memoriāls".
2026. gada februārī Krievijas iestādes "nevēlamo" organizāciju reģistrā iekļāva starptautisko asociāciju "Memoriāls" un Vācijas bezpeļņas organizāciju "Zukunft Memorial" ("Nākotne. Memoriāls"). Apvienība tika dibināta 2023. gada maijā Šveicē. Tika ziņots, ka tā turpinās "Starptautiskā Memoriāla" darbu un labākos projektus.