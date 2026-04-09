Vīrietis bija pazudis kopš pērnā gada decembra.
Šodien 15:12
Pagājušā gada nogalē pēc izrakstīšanās no Stradiņu slimnīcas pazudušais Gatis atrasts miris
Pērnā gada nogalē pazudušais Gatis Šilbergs diemžēl atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policija.
Vīrietis tika meklēts teju četrus mēnešus – kopš pagājušā gada decembra vidus. Likumsargi iepriekš vēstīja, ka Šilbergs 2025. gada 14. decembrī tika ievietots Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, taču pēc izrakstīšanās 16. decembrī tā arī neatgriezās savās mājās Jaunpils pagastā.
PAPILDINĀTS 9. aprīlī pulksten 12.55
Ceturtdien, 9. aprīlī, policija paziņoja, ka vīrieša meklēšana ir noslēgusies un viņš diemžēl atrasts miris. Valsts policija izsaka pateicību ikvienam iedzīvotājam, kurš iesaistījās un palīdzēja vīrieša meklēšanā.