Šodien 12:46
Gustavs, kurš neatgriezās mājās pēc naktskluba apmeklējuma Jelgavā, diemžēl atrasts miris
Bezvēsts prombūtnē bijušais, 2003. gadā dzimušais Gustavs Āre diemžēl atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policija.
Policija izsaka pateicību ikvienam, kurš palīdzēja pazudušā vīrieša meklēšanā.
PAPILDINĀTS 8. aprīlī pulksten 11.14
Iepriekš portāls Jauns.lv vēstīja, ka pēc naktskluba apmeklējuma Jelgavā bezvēsts pazudis Gustavs Āre. Jaunietis 8. martā ap pulksten 05.20 izgāja no kluba "The Blow" Jelgavā un neatgriezās savā dzīvesvietā Dobeles novadā, Naudītes pagastā.