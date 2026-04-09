Taizemē viesnīcā atrasts miris Latvijas valstspiederīgais
Taizemē, Bangkokā, viesnīcas numuriņā atrasts miris 38 gadus vecs Latvijas valstspiederīgais.
Kā vēsta Taizemes mediji, divi ārvalstnieki — Dienvidāfrikas Republikas un Latvijas pilsonis — 7. aprīlī tika atrasti miruši viesnīcā Bangkokas Khao San Road rajonā. Policija pieļauj, ka nāves iemesls varētu būt narkotiku pārdozēšana, jo notikuma vietā tika atrasts balts pulveris.
31 gadu vecs Mjanmas pilsonis, kurš strādā viesnīcā, izsauca neatliekamo palīdzību pēc tam, kad numuriņā atrada abus vīriešus bez samaņas guļam uz grīdas. Glābēji mēģināja veikt reanimāciju, taču abi vīrieši notikuma vietā tika atzīti par mirušiem.
Mirušie identificēti kā 30 gadus vecais Dienvidāfrikas pilsonis Krugers Anrū un 38 gadus vecais Latvijas pilsonis Edvards Strauja.
Uz grīdas pie abu vīriešu ķermeņiem tika atrasts izkaisīts balts pulveris, par kuru ir aizdomas, ka tas varētu būt heroīns. Policija ziņoja, ka numuriņā nav konstatētas ne cīņas, ne aplaupīšanas pazīmes.
Numuriņš, kurā tika atrasti abi vīrieši, atradās sešstāvu viesnīcas ceturtajā stāvā. Tas bija rezervēts Dienvidāfrikas pilsoņa vārdā, savukārt Latvijas valstspiederīgais uzturējās citā, netālu esošā numuriņā.
Policija norāda, ka abi vīrieši, visticamāk, bijuši draugi un viesnīcā reģistrējušies vienā dienā — 2. aprīlī.
Izmeklētāji uzskata, ka nāves varētu būt izraisījusi narkotiku pārdozēšana. Notikuma vietā atrastā viela tiks nodota laboratoriskai ekspertīzei, bet abu vīriešu mirstīgās atliekas nogādātas Vajira slimnīcā autopsijas veikšanai.