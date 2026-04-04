Ogres pusē pazudušais Endijs Lepers atrasts bez dzīvības pazīmēm

Valsts policija vēsta, ka bezvēsts prombūtnē bijušais 1996. gadā dzimušais Endijs Lepers ir atrasts diemžēl bez dzīvības pazīmēm.

Vīrieti  atrada biedrība "SAR LATVIJA". 

Biedrība veidota, lai sniegtu palīdzību pazudušo cilvēku meklēšanas darbos, izmantojot apmācītus suņus - meklētājus. Tā strādā sadarbībā ar Latvijas Valsts policiju.

Vīrietis 2. aprīlī izgāja no savas dzīvesvietas Ogres novadā, Madlienas pagastā, "Priežkalni", un neatgriezās.

Pazīmes: augums 185 cm, brūni mati. Bija ģērbies zilā virsjakā, ziemas cepurē, brūnos šņorzābakos.

