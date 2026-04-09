Rīgu pieskandinās festivāls "Pink Noise Riga": pirmo reizi Baltijā uzstāsies Nubaija Garsija, gaidāms arī īpašs Busuļa koncerts
Nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. aprīlim, Rīgas koncertzālēs valdīs pasaules līmeņa džeza, fusion un laikmetīgās mūzikas frekvences. Festivāls Pink Noise Riga gatavojas savai pirmajai pavasara sesijai, piedāvājot unikālu iespēju vienuviet redzēt gan pasaules saksofon-mūzikas sensāciju Nubaiju Garsiju (Nubya Garcia), gan pašmāju zvaigznes pilnīgi jaunos ampluā.
“Rīga tiks pieskandināta ar glanci,” uzsver festivāla rīkotājs Aigars Nords: “Mēs esam izvēlējušies trīs noskaņas ziņā atšķirīgas norises vietas – “M/House of Jazz”, “Palladium Riga” un “Mūzikas namu Daile”, lai radītu dzīvu pilsētas festivāla sajūtu. Pink Noise Riga noteikti nav akadēmisks pasākums – tas ir dzīvs, palaidnīgs, jancīgs un pulsējošs notikums visiem tiem, kas meklē ko vairāk par ierasto.”
Programmas spilgtākie mirkļi:
11. aprīlis: Nubya Garcia pirmo reizi Baltijā (Palladium Rīga). Sestdienas vakarā uz Palladium Riga skatuves kāps Londonas džeza ikona, Mercury Prize nominante Nubya Garcia. Šī būs viņas vēsturiskā pirmā uzstāšanās Baltijas valstīs. Garsija ir pazīstama ar savu spontanitāti – viņas kvartets uzstāsies bez iepriekš sagatavotas programmas, radot mūziku Rīgai un mūsu publikai. Īpaša intriga – Nubaija spēlēs savu jauno, unikālo meistara Deiva Volkera radīto "čūskas" saksofonu, bet pirms koncerta publiku iesildīs DJ Toms Grēviņš ar vinila programmu "Jazz on Vinyl".
12. aprīlis: Intars Busulis un viņa Lush Life Quintet – tāds Busulis, kādu Jūs neesat dzirdējuši (Mūzikas nams Daile). Festivāla noslēgumā ekskluzīvu pirmizrādi piedzīvos tieši šim notikumam izveidotais Intara Busuļa Lush Life kvintets. Iedvesmojoties no leģendārā Džona Koltreina un Džonija Hartmana saspēles, Intara vokāls satiksies ar Ginta Pabērza saksofonu un izcila ritma meistariem – Tomu Poišu, Rūdolfu Dankfeldu un Matīsu Žilinski. Programmā – džeza zelta klasika un Matīsa Žilinska jaundarba "Sulīgā dzīve" pirmatskaņojums.
10. aprīlis: Atklāšanas jauda (M/House of Jazz). Festivālu atklās daudzsološā Laryssa Kim ar hipnotiskām elektroakustiskām ainavām un projekts “Three Voices Session” – rītdienas Latvijas vokāla zvaigznes Gerda Timrota, JULIANNA un Marija Valmiera.
Biļetes uz atsevišķiem koncertiem vēl pieejamas fienta.com un festivāla mājas lapā, taču to skaits strauji sarūk.
Ģimenēm: 11. aprīļa pusdienlaikā (12.00) “M/House of Jazz” gaidīs mazākos klausītājus uz izglītojošu un rotaļīgu pasākumu "Blues for Kids".