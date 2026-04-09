Zemitānu stacijas remontdarbu dēļ gaidāmas izmaiņas vilcienu kustībā Skultes un Siguldas līnijā
Remontdarbi Zemitānu stacijā no šā gada 16. aprīļa ietekmēs vilcienu kustību Skultes un Siguldas līnijā, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
Remontdarbu laikā vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem nekā ierasts Zemitānu, Brasas un Sarkandaugavas dzelzceļa stacijās.
Skultes līnijā vilcieni kursēs atbilstoši intervāla grafikam. No Rīgas tie aties katras stundas 15. un 45. minūtē, izņemot reisus plkst. 11.38, 20.19 un 20.47, savukārt Rīgā pienāks katras stundas 23. un 53. minūtē, izņemot reisu plkst. 20.27.
Tikmēr atsevišķi reisi Siguldas līnijā aties un pienāks gala stacijās gan dažas minūtes agrāk, gan vēlāk nekā paredzēts pamatgrafikā.
PV norāda, ka pirms brauciena sākuma pasažieriem ir jāpārliecinās, no kura perona aties konkrētais vilciena reiss, jo Zemitānu, Brasas un Sarkandaugavas stacijās ir būtiskas izmaiņas. Skultes līnijas vilcieni, braucot abos virzienos, šajās pieturās aties no otrā sliežu ceļa, savukārt Siguldas līnijas vilcieni Zemitānu stacijā aties no trešā sliežu ceļa.
PV mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
LETA jau vēstīja, ka 2025. gadā "Pasažieru vilciens" pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 67,688 miljoni eiro, kas ir par 4,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 22,3% un bija 971 221 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija LDz meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.