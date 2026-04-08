Novadu ziņas
Šodien 22:56
Kosmosa izziņas centrs aicina izprast Artemis II misiju un stiprināt kritisko domāšanu
Kosmosa izziņas centrs saviem apmeklētājiem 11. aprīlī piedāvās ģimenēm bezmaksas izglītojošu darbnīcu, kuras laikā vienkāršā un saprotamā veidā tiks skaidrotas pamata lietas par Mēnesi, planētu izvietojumu Saules sistēmā un Artemis II misijas maršrutu.
Nodarbība paredzēta ne tikai, lai izprastu konkrēto misiju, bet arī, lai palīdzētu izprast plašākus dabas likumus - piemēram, kā veidojas Mēness fāzes un kā darbojas debess ķermeņu savstarpējā mijiedarbība.
Centrs skaidro, ka šādas zināšanas ir pamats argumentētai domāšanai un kvalitatīvai sabiedriskai diskusijai. Izpratne par pasaules uzbūvi palīdz ne tikai labāk orientēties aktuālajos notikumos, bet arī kritiski izvērtēt dažādus apgalvojumus un viedokļus, ar kuriem sastopamies ikdienā.
Kosmosa izziņas centrs aicina sabiedrību izmantot iespēju stiprināt savas zināšanas un kopā veidot vidi, kurā fakti, izpratne un zinātne kļūst par pamatu sarunām par pasauli mums apkārt.