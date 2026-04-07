Nereāls skaistums! "Artemis II" iemūžina Zemes "rietēšanu" uz Mēness fona
ASV kosmosa aģentūra NASA otrdien publicējusi vēsturisku fotogrāfiju, kurā redzams, kā Zeme nogrimst aiz Mēness horizonta.
"Artemis II" misija startēja pagājušajā trešdienā, dodoties lidojumā apkārt Mēnesim. Fotogrāfija uzņemta vairāk nekā 57 gadus pēc tam, kad misijas "Apollo 8" astronauts iemūžināja fotogrāfijā Zemes pacelšanos virs Mēness horizonta. "Artemis II" apkalpes locekļi fotogrāfiju uzņēma no savas "Orion" kapsulas.
"Cilvēce no otras puses. Pirmā fotogrāfija no Mēness tālās puses. Uzņemts no "Orion", Zemei nogrimstot aiz Mēness horizonta," norādīja Baltais nams, publicējot šo attēlu savā kontā platformā "X".
"Artemis II" komandu veido ilggadējie NASA astronauti ar pieredzi lidojumos kosmosā Rīds Vaizmens, Viktors Glovers un Kristīna Koka, kā arī kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens. Viņi uzstādījuši jaunu rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā.
Baltais nams arī publicēja NASA fotogrāfiju, kurā redzams Saules aptumsums, kad astronautiem skatu uz Sauli aizsedza Mēness.
1968. gadā "Apollo 8" aplidoja Mēnesi desmit reizes, bet uz tā nepiezemējās. Vienā no šiem lidojumiem astronauts Viljams Anderss iemūžināja Zemes mirdzoši zilo nokrāsu, kas izcēlās uz milzīgās kosmosa tumsas fona un kuru priekšplānā akcentēja pelēkais Mēness horizonts. Attēls "Earthrise" bieži parādās slavenāko fotogrāfiju izlasēs, un 2003. gadā tas tika iekļauts žurnāla "Life" izdotajā grāmatā "100 Photographs That Changed the World".