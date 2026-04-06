Vēsturisks brīdis - "Artemis II" astronauti devušies tālāk kosmosā nekā jebkurš cilvēks iepriekš
"Artemis II" astronauti pirmdien sasniedza to, ko neviens iepriekš pirms viņiem nebija paveicis - viņi pārspēja 1970. gadā "Apollo 13" misijas sasniegto rekordu, attālinoties no Zmes vairāk nekā 400 171 kilometru attālumā.
Paredzams, ka četru astronautu komanda - Rīds Vaizmens, Viktors Glovers un Kristīna Koka, kā arī kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens - tuvākajās stundās no Zemes aizlidos vēl tālāk.
“Tas vienkārši satriec prātu — ko šobrīd var redzēt ar neapbruņotu aci no Mēness. Tas ir neticami,” radiosakaros sacīja kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens.
Neilgi pēc rekorda sasniegšanas astronauti ierosināja piešķirt nosaukumus diviem jauniem Mēness krāteriem - vienam dot nosaukumu par godu kapsulai “Integrity”, bet otram par godu komandiera Rīda Vaizmena sievai, kura nomira no vēža 2020. gadā. Vaizmens raudāja, kad Hansens iesniedza lūgumu misijas vadības centram, un pēc tam visi četri astronauti apskāvās, izplūstot asarās.
Jāpiemin, ka astronauti iesāka nozīmīgo dienu, noklausoties "Apollo 13" komandiera Džima Lovela balsi, kurš ierakstīja vēstījumu divus mēnešus pirms savas nāves pagājušā gada augustā. "Laipni lūgti manā vecajā apkārtnē," sacīja Lovels, kurš arī piedalījās cilvēces pirmajā Mēness misijā "Apollo 8". "Šī ir vēsturiska diena, un es zinu, cik daudz jums būs darba, bet neaizmirstiet izbaudīt skatu."
Misija norit pa tā saukto brīvās atgriešanās trajektoriju — ceļu, kas izmanto Zemes un Mēness gravitāciju, lai bez nosēšanās nogādātu astronautus atpakaļ mājās. Kosmosa kuģis pietuvosies Mēnesim aptuveni 6550 kilometru attālumā, veiks apgriezienu un sāks četru dienu ceļu atpakaļ uz Zemi, kur paredzēta ta nolaišanās Klusajā okeānā. Lidojuma laikā astronauti novēros Mēness tālo pusi, kā arī vairākas nozīmīgas vietas, tostarp “Apollo” misiju nosēšanās punktus.
Astronauti šim brīdim gatavojušies gadiem, pētot Mēness ģeogrāfiju un veicot novērojumus arī no kosmosa. “Tik majestātisks skats šeit paveras,” sacīja Vaismāns, savukārt viņa kolēģis Viktors Glovers uzsvēra šīs pieredzes nozīmi cilvēcei kopumā: “Tā ir iespēja mums atcerēties, kur mēs esam, kas mēs esam, un ka mums tas viss jāpārvar kopā.” Misija “Artemis II” iezīmē pirmo cilvēku lidojumu uz Mēnesi kopš 1972. gada un paver ceļu nākamajiem soļiem — tostarp cilvēku izkāpšanai uz Mēness jau tuvākajos gados.