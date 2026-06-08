Kā uzglabāt kartupeļus, lai tie nesāktu bojāties līdz 6 mēnešiem: negaidīts triks
Ne mazums ļaužu ir pieraduši iepirkt kartupeļus lielākos daudzumos. Tomēr nereti jau pēc dažām nedēļām pēc iegādes tie sāk zaudēt svaigumu, parādās dzinumi vai bojājas. Atklājam, kurā vietā kartupeļus glabāt, lai tie būtu svaigi mēnešiem ilgi.
Kur glabāt kartupeļus, lai tie ilgi nebojātos
Ilgu laiku tika uzskatīts, ka ledusskapis nav piemērots kartupeļu uzglabāšanai. Tomēr eksperti norāda, ka zema temperatūra palīdz ilgāk saglabāt to svaigumu un palēnina dzinumu rašanos, raksta "Express".
Tieši tāpēc uz dažu ražotāju iepakojumiem mūsdienās var redzēt norādes, ka kartupeļus pēc iegādes drīkst glabāt ledusskapī. Aukstā vidē dabiskie novecošanās procesi notiek lēnāk, tādējādi dārzenis ilgāk saglabā savas īpašības.
Alternatīva var būt vēsa pagraba telpa vai virtuves skapis, kur temperatūra nepārsniedz 10 grādus.
Tajā pašā laikā ir svarīgi pareizi organizēt šādu uzglabāšanu. Ieteicams neglabāt kartupeļus polietilēna maisiņos, kuros tie tiek pārdoti. Tajos uzkrājas mitrums, radot labvēlīgus apstākļus bojāšanai. Krietni labāka izvēle būs papīra maisi, auduma maisi vai grozi, kas nodrošina pastāvīgu gaisa cirkulāciju.
Sagatavošanās ilgstošai uzglabāšanai
Lai kartupeļi nesāktu dīgt līdz sešiem mēnešiem, tos jāpareizi sagatavo. Tam izvēlas tikai nesabojātus kartupeļus bez puves pazīmēm. Zemi jānoņem uzmanīgi ar birsti, nemazgājot ar ūdeni.
Pēc tam kartupeļus izkārto vienā kārtā uz tumšas virsmas tā, lai tie nesaskartos savā starpā, un atstāj uz divām nedēļām. Pēc tam dārzeņus pārvieto uz vēsu, sausu un labi vēdinātu vietu.