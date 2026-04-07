Gleznotājam Pēterim Postažam par seksuālu vardarbību pret mazām meitenēm piespriež desmit gadus cietumā
Rīgas apgabaltiesa par vairāk nekā pirms 30 gadiem pastrādātu seksuālu vardarbību pret mazām meitenēm apsūdzētajam gleznotājam un Latvijas Mākslas akadēmijas ilggadējam pasniedzējam Pēterim Postažam piesprieda brīvības atņemšanu uz desmit gadiem.
Šodienas tiesas debatēs izteicās ne vien prokurore un aizstāve, bet arī visas četras cietušās. Pēc tam tiesa uzklausīja apsūdzētā pēdējo vārdu un pēc 50 minūšu apspriedes pasludināja spriedumu. Tiesa nolēma daļēji atcelt Rīgas rajona tiesas spriedumu, ar kuru Postažam bija piespriests trīs gadu nosacīts cietumsods, un atceltajā daļā piesprieda reālu brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem un sešiem mēnešiem.
Galīgais sods ir noteikts, daļēji saskaitot piespriestos sodus, tādēļ pavisam ir piespriests desmit gadu ilgs cietumsods. Tāpat tiesa piedzina no Postaža lielāku morālo kompensāciju katrai cietušajai, nekā to bija lēmusi pirmās instances tiesa. Par pilna tiesas sprieduma pieejamības dienu patlaban ir noteikts 21. aprīlis. Spriedums nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt desmit darbdienu laikā kasācijas kārtībā.
Postaža lieta tika skatīta slēgtās sēdēs. Kā iepriekš vēstīja Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica", pirmās instances tiesa mākslinieku atzinusi par vainīgu mazgadīgās izvarošanā, netiklu darbību izdarīšanā ar personu, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu, un dzimumsakaros ar 16 gadu vecumu nesasniegušu personu. Par to Postažam piespriests trīs gadu nosacīts cietumsods.
Apsūdzētais tiesā noliedzis savu vainu un pārsūdzējis spriedumu. To ir izdarījusi arī prokuratūra un cietušās.
Kā vēstīja "Re:Baltica", lietā iesaistītas vairākas sievietes, kuras apgalvo, ka bērnībā piedzīvojušas seksuālu vardarbību no Postaža. Cietušās uzmeklējušas viena otru un iesniegušas liecības policijā 2022. gadā, vairāk nekā 30 gadus pēc notikušā.
Pēc sieviešu stāstītā, seksuālā vardarbība notikusi viņu bērnībā un izpaudusies kā pieradināšana pie "nepareiziem" pieskārieniem un manipulācijām. Mākslinieks arī esot aicinājis meitenes aiztikt viņa dzimumlocekli un iesaistījis cietušās seksuālos kontaktos, tajā skaitā apmierinot viņa dzimumtieksmi.
Starp cietušajām ir gan Postaža sievas mazmeitas, gan meitenes, kuras viņš mācījis gleznot. No sieviešu stāstiem izriet, ka Postažs pirms desmitiem gadu, izmantojot savu autoritāti, draudējis nokārtot, ka viņas netiks uzņemtas LMA, ja nenāks pie mākslinieka uz darbnīcu, vēstīja Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".