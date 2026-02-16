112
Apcietināts vīrietis, kurš seksuāli izmantoja 12 gadus vecu meitenīti
Aizvadītajā nedēļā medicīnas iestādē vērsusies 2013. gadā dzimusi meitene, kurai konstatēta grūtniecība. Par notikušo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 159. panta trešās daļas, un aizvadītajā nedēļas nogalē aizturēts 2003. gadā dzimis vīrietis, kuram tiesa piemērojusi apcietinājumu.
Par notikušo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojā ir sākts kriminālprocess. Kriminālprocess kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 159. panta trešo daļu, kas ietilpst Krimināllikuma 16. nodaļā – noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Aizvadītajā nedēļas nogalē, 14. februārī, tika aizturēts 2003. gadā dzimis vīrietis. Šodien tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Valsts policija turpina izmeklēšanu. Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus šobrīd nesniedz.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.