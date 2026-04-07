Alūksnē laupītājs ielaužas mājoklī, brutāli piekauj un aplaupa sirmgalvi
Alūksnē pagājušajā nedēļā aizturēts un apcietināts kāds vīrietis, kurš ielauzās mājoklī un, pielietojot fizisku spēku, aplaupīja 1938. gadā dzimušu sirmgalvi, informēja Valsts policija.
2. aprīlī tika saņemta informācija, ka 1985. gadā dzimis vīrietis izsitis mājas loga dubultstiklu un iekļuvis svešā dzīvojamā mājoklī. Ļaundaris piedraudēja un pielietoja fizisku spēku pret gados vecāko sievieti, agresīvi pieprasot naudu. Uzbrucējs no mājas nolaupīja mobilo telefonu, mugursomu, kā arī pārtikas produktus.
Laupīšanas laikā cietusī sieviete guva miesas bojājumus – galvas smadzeņu satricinājumu, kā arī virspusējus galvas un kakla ievainojumus. Sirmgalve pēc notikušā nekavējoties tika nogādāta medicīnas iestādē.
VP par notikušo ir sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas par laupīšanu ar vardarbību pret personu un 185. panta pirmās daļas par tīšu mantas bojāšanu.
Aizdomās turētais vīrietis drīz pēc nozieguma izdarīšanas tika aizturēts, un 3. aprīlī tiesa viņam piemēroja bargāko drošības līdzekli – apcietinājumu.